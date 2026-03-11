Pegadinha ou crime? O que a lei diz sobre vídeos virais na web

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Um vídeo de pegadinha que arranca risadas e acumula milhões de visualizações nas redes sociais pode facilmente cruzar a linha do humor e se transformar em um problema judicial. Muitos criadores de conteúdo, na busca por engajamento, esquecem que a brincadeira pode gerar processos por danos morais, uso indevido de imagem e até mesmo acusações criminais mais sérias.

O que diferencia uma piada aceitável de uma infração é, principalmente, o consentimento da pessoa filmada e o impacto da ação. Para a lei, não importa a intenção de quem grava, mas, sim, como a vítima se sentiu e quais foram as consequências. Uma situação que parece inofensiva para o espectador pode ser profundamente humilhante para quem está sendo exposto.

A publicação de um vídeo sem a autorização expressa da pessoa que aparece nele já configura, na maioria dos casos, uma violação ao direito de imagem, garantido pela Constituição. Embora existam exceções previstas em lei, como para fins jornalísticos ou de segurança pública, o uso para entretenimento quase sempre exige consentimento. Se o conteúdo for monetizado, a situação se agrava, pois o criador está lucrando com a imagem alheia sem permissão, o que pode resultar em indenizações financeiras significativas.

Quando a brincadeira vira problema?

A fronteira entre o cômico e o ilegal é mais clara do que parece. As pegadinhas podem se enquadrar em diferentes tipos de infrações, dependendo de como são executadas. É fundamental entender os riscos antes de apertar o botão de gravar e, principalmente, o de publicar.

Dano moral: ocorre quando a brincadeira expõe alguém ao ridículo, causa constrangimento, medo intenso ou abalo psicológico. A vítima pode entrar com uma ação judicial pedindo uma compensação financeira pelo sofrimento causado.

Perturbação do sossego: vídeos que envolvem gritos, barulhos excessivos em locais públicos ou privados ou que interrompem o trabalho e a tranquilidade de terceiros podem ser enquadrados como contravenção penal, prevista no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais.

Dano material: se a pegadinha resultar em qualquer prejuízo físico a um objeto, como quebrar um celular ou sujar uma roupa, o responsável é obrigado a ressarcir o valor do bem danificado.

Crimes mais graves: simular um crime, como um assalto ou um sequestro, para assustar alguém é uma atitude perigosa que pode levar a acusações como o crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal) ou até mesmo de falsa comunicação de crime, caso a polícia seja acionada.

A autorização da pessoa filmada para a publicação do vídeo é fundamental, mas não é uma garantia absoluta. Mesmo com o consentimento, se a brincadeira colocar outras pessoas em risco, violar leis de trânsito ou perturbar a ordem pública, o autor ainda poderá responder legalmente pelos seus atos.

A regra central é avaliar se a situação seria engraçada para todas as partes envolvidas, não apenas para quem filma e para a audiência. Quando o humor de um depende do sofrimento ou da humilhação do outro, o risco de a brincadeira parar na Justiça aumenta consideravelmente.

