Mega-Sena 2982 acumula e vai a R$ 65 milhões; 3 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2982 sorteadas nesta terça-feira (10/3). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 65 milhões no próximo sorteio, na quinta-feira (12/3).

A Mega-Sena 2982 teve as seguintes dezenas sorteadas: 02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58 . Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Entre os 27 ganhadores da quina da Mega-Sena 2983 tem três mineiros.

As apostas de Minas que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2982 foram de Carmo do Paranaíba, Passos e Uberlândia.

Todos os jogos foram simples, com seis dezenas. Cada sortudo vai receber R$87.399,64.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.