Mega-Sena 2981 e outras loterias: confira os números sorteados (7/3)

A Caixa sorteou neste sábado (7/3), às 21h, os concursos da Mega-Sena 2981, Lotofácil 3630, Quina 6970, Timemania 2364, Dia de Sorte 1185 e +Milionária 335.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (7/3)

Mega-Sena 2981 - R$ 50 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 15 - 32 - 27 - 58 - 22 - 50

Lotofácil 3630 - R$ 8,5 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 14 - 24 - 11 - 06 - 12 - 15 - 02 - 03 - 05 - 07 - 04 - 19 - 08 - 23 - 17



Quina 6970 - R$ 15 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 59 - 47 - 41 - 31 - 78

Timemania 2364 - R$ 9,7 milhões



O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 24 - 31 - 52 - 54 - 41 - 55 - 26

Time do coração: 77 - Vila Nova (GO)

Dia de Sorte 1185 - R$ 1,5 milhão



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 31 - 15 - 01 - 22 - 05 - 25 - 08

Mês da sorte: 03 - março

+Milionária 335 - R$ 28 milhões



O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 50 - 15 - 41 - 16 - 01 - 04



Trevos da sorte: 5 - 2



Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.