Frio em Curitiba: por que a cidade é uma das mais frias do Brasil?

A fama de Curitiba como uma das capitais mais frias do Brasil não é por acaso e se intensifica com a chegada de frentes frias, como a que derrubou as temperaturas no Paraná recentemente. O fenômeno não é apenas uma impressão dos moradores, mas o resultado de uma combinação de fatores geográficos e climáticos que posicionam a cidade como um ponto de encontro para o frio intenso.

A explicação começa na geografia. Curitiba está localizada no Primeiro Planalto Paranaense, a uma altitude média de 935 metros acima do nível do mar. Essa elevação é o principal fator para as temperaturas mais amenas durante todo o ano, pois quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar, o que diminui sua capacidade de reter calor.

Essa característica, por si só, já torna o clima local mais frio em comparação com a maioria das capitais brasileiras, quase todas situadas em altitudes muito mais baixas. Durante o inverno, a situação se agrava com a chegada de massas de ar polar.

A rota das frentes frias

A localização no sul do país coloca Curitiba em uma rota direta para a Massa Polar Atlântica. Essas frentes frias, originadas na Antártida, avançam pelo continente sem encontrar grandes barreiras geográficas, como serras ou montanhas altas, até chegarem ao planalto onde a cidade está.

Quando essa massa de ar gelada e seca encontra o ambiente naturalmente mais frio do planalto curitibano, o resultado é uma queda brusca e acentuada nos termômetros. A umidade local, que costuma ser alta, também contribui para aumentar a sensação de frio no corpo.

Esse cenário explica por que a cidade é conhecida por ter “as quatro estações em um só dia”. A rápida sucessão de sol, chuva e vento é consequência do encontro constante entre diferentes massas de ar, uma tropical e outra polar, que disputam espaço sobre a região.

Inverno com geada e temperaturas negativas

Durante o outono e o inverno, essa combinação de fatores frequentemente leva as temperaturas a valores próximos de zero ou negativos, especialmente durante as madrugadas. O resultado é a formação de geada, um fenômeno comum que cobre de branco os parques e áreas verdes da cidade.

Portanto, o frio curitibano é uma identidade construída pela altitude, pela posição geográfica estratégica e pela livre passagem das massas de ar polar. Esses elementos garantem que a capital paranaense mantenha sua reputação e exija que moradores e visitantes estejam sempre preparados para uma mudança no tempo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.