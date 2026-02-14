Assine
Mega-Sena 2973 acumula e vai a R$ 72 milhões; 2 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 63 apostas bateram na trave e acertaram cinco dezenas. Confira os números sorteados

Thiago Prata
Repórter
Subeditor do portal UAI
14/02/2026 22:27 - atualizado em 14/02/2026 22:29

Os maiores prêmios da história da Mega-Sena; veja as cidades sortudas
Prêmio acumulou para R$ 72 milhões crédito: Marcelo Casal Jr./ Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2973, sorteadas neste sábado (14/2). Com isso, o prêmio acumulou, e a estimativa é de que chegue a R$ 72 milhões no próximo sorteio, na próxima quinta-feira (19/2).

A Mega-Sena 2973, cuja premiação era de R$ 62 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 16 - 24 - 27 - 31 - 45 - 46. Veja as outras loterias sorteadas deste sábado.

Entre os 63 ganhadores da quina da Mega-Sena 2973, estão duas apostas de Minas Gerais: uma de Arcos e uma de Ipatinga.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso prefira comparecer a uma unidade lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

