Lotofácil: aposta simples do interior de MG leva mais de R$ 1 milhão

Uma aposta simples de Alvinópolis, na Região Central de Minas Gerais, acertou os 15 números do concurso 3610 da Lotofácil desta terça-feira (10/2) e levou R$ 1.036.708,93.

O ganhador fez a aposta em uma lotérica da cidade, apostou 15 números e 'cravou' o resultado. Confira os números sorteados: 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 13 - 14 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.

Veja também as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

O mineiro dividiu o prêmio de R$ 7 milhões com outros cinco apostadores de Brasília/DF, Abaetetuba/PA, Belém/PA, São José dos Pinhais/PR e Florianópolis/SC.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.