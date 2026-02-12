Hang confirma Havan como patrocinadora da Copa do Mundo na Globo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O empresário Luciano Hang confirmou, em nota, que a Havan será uma das patrocinadoras da transmissão da Copa do Mundo na TV Globo. O posicionamento foi divulgado após a publicação de informações sobre o acordo comercial entre a empresa e a emissora. Hang já fez diversas críticas à TV Globo, mesmo assim, disse que confirmou que vai patrocinar a transmissão.

“Há anos, a empresa não veicula publicidade nos telejornais nacionais da Rede Globo, por não compactuar com o jornalismo da emissora em nível nacional. E assim seguirá. Por outro lado, a empresa confirma sua participação como patrocinadora da Copa do Mundo na emissora, por entender que o futebol é uma paixão nacional, mobiliza o país e une famílias”, afirmou.

A empresa também destacou que mantém foco na expansão de negócios. “A Havan segue focada em seu crescimento e na geração de empregos em todo o Brasil”, diz a nota.

No mercado publicitário, o acordo foi interpretado como um movimento de aproximação entre a empresa e a Globo. Historicamente, a empresa concentrava investimentos em emissoras concorrentes. No SBT, por exemplo, a Havan é considerada um dos principais parceiros comerciais e patrocina quadros em programas de entretenimento.

No entanto, a empresa contestou informações divulgadas sobre valores do contrato. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o valor do contrato é de R$ 235 milhões. Isso corresponderia a uma “cota de apoio”, modalidade em que o patrocinador aparece em ações de conteúdo e nos intervalos comerciais.

Além disso, Hang afirmou que já teria sido alvo da publicação com conteúdos que considera incorretos. “Não é a primeira vez que a Folha divulga informações incorretas envolvendo a Havan e o empresário Luciano Hang. Agem dessa forma de maneira intencional, confiando que nada lhes acontecerá”, afirmou a empresa.

A Copa do Mundo será disputada entre junho e julho, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá. A final está prevista para 19 de julho.

