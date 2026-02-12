Hang confirma Havan como patrocinadora da Copa do Mundo na Globo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
O empresário Luciano Hang confirmou, em nota, que a Havan será uma das patrocinadoras da transmissão da Copa do Mundo na TV Globo. O posicionamento foi divulgado após a publicação de informações sobre o acordo comercial entre a empresa e a emissora. Hang já fez diversas críticas à TV Globo, mesmo assim, disse que confirmou que vai patrocinar a transmissão.
“Há anos, a empresa não veicula publicidade nos telejornais nacionais da Rede Globo, por não compactuar com o jornalismo da emissora em nível nacional. E assim seguirá. Por outro lado, a empresa confirma sua participação como patrocinadora da Copa do Mundo na emissora, por entender que o futebol é uma paixão nacional, mobiliza o país e une famílias”, afirmou.
No mercado publicitário, o acordo foi interpretado como um movimento de aproximação entre a empresa e a Globo. Historicamente, a empresa concentrava investimentos em emissoras concorrentes. No SBT, por exemplo, a Havan é considerada um dos principais parceiros comerciais e patrocina quadros em programas de entretenimento.
No entanto, a empresa contestou informações divulgadas sobre valores do contrato. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o valor do contrato é de R$ 235 milhões. Isso corresponderia a uma “cota de apoio”, modalidade em que o patrocinador aparece em ações de conteúdo e nos intervalos comerciais.
Além disso, Hang afirmou que já teria sido alvo da publicação com conteúdos que considera incorretos. “Não é a primeira vez que a Folha divulga informações incorretas envolvendo a Havan e o empresário Luciano Hang. Agem dessa forma de maneira intencional, confiando que nada lhes acontecerá”, afirmou a empresa.
A Copa do Mundo será disputada entre junho e julho, com jogos nos Estados Unidos, México e Canadá. A final está prevista para 19 de julho.
O Dreamland Museu de Cera de Gramado está inaugurando uma nova galeria em homenagem a pessoas que se destacaram pela solidariedade durante as enchentes no Rio Grande do Sul, em maio de 2024. Divulgação
A ala, intitulada “Personalidades que ajudaram o Rio Grande do Sul durante as enchentes”, terá estátuas de figuras que contribuíram com ações de apoio às vítimas. Reprodução/Instagram
A lista inicial inclui o humorista Eduardo Christ (Badin), o empresário Luciano Hang, a cantora Luísa Sonza, o político Pablo Marçal e o surfista Pedro Scooby. Montagem/Wikimedia Commons/Reproduc?a?o/Instagram/Facebook
O humorista Badin foi o primeiro a ter sua estátua inaugurada na terça-feira, 28 de outubro. Divulgac?a?o/Dreamland Museu de Cera de Gramado
“Durante o evento climático extremo, algumas pessoas chamaram a atenção em função da sua atuação solidária", explicou o diretor comercial do museu, Elodir Corrêa. Divulgac?a?o/Dreamland Museu de Cera de Gramado
O museu permitirá que o público sugira novos nomes para a galeria, tanto nas redes sociais quanto durante as visitas. Reprodução
A administração também garantiu que no futuro terá uma "ala específica" para essas estátuas. Reprodução/@dreamlandgramado
O Dreamland Museu de Cera em Gramado foi inaugurado no fim de 2009, sendo o primeiro museu de cera da América Latina voltado ao entretenimento. Reprodução/@dreamlandgramado
Fica localizado na Av. das Hortênsias, no bairro Ipê Amarelo. A visitação dura em média 1 hora. Reproduc?a?o/YouTube
Ele faz parte do Grupo Dreams (Dreams Entertainment Group), que administra outros parques e museus na Serra Gaúcha. Divulgação/Grupo Dreams
O acervo conta com mais de 100 estátuas em tamanho real de celebridades do cinema, música, esporte, política e personagens da cultura pop. Divulgação/Grupo Dreams
As estátuas estão distribuídas em diversos ambientes cenográficos, que buscam transportar o visitante para o universo de cada celebridade ou tema. Divulgação/Grupo Dreams
Ã? possÃvel encontrar figuras como: Jack Sparrow, Homem-Aranha, Elvis Presley, Michael Jackson, Papa Francisco e Rainha Elizabeth II. DivulgaÃ§Ã£o/Grupo Dreams
Lionel Messi, Elton John, Taylor Swift, Mestre Yoda e Darth Vader são outras figuras icônicas representadas no museu. Reprodução/@dreamlandgramado
Para quem deseja visitar, o local conta com estacionamento próprio. Em feriados ou alta temporada pode haver muita demanda, sendo recomendável chegar mais cedo. Reproduc?a?o/YouTube
Como está fora da “área central” de Gramado, é indicado verificar transporte ou combinar com outros passeios próximos da Av. das Hortênsias. Reprodução/YouTube
Recomenda-se comprar com antecedência online para evitar filas ou aumento de preços em alta temporada. Montagem/Reproduc?a?o/Instagram