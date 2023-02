'Véio da Havan' se fantasia de Quico, do Chaves, no Carnaval

Luciano Hang se fantasiou de Quico para o carnaval com funcionários (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, se fantasiou do personagem Quico, do seriado mexicano Chaves, para participar do carnaval com os funcionários da empresa no final de semana. O empresário é conhecido por vestir roupas nas cores verde e amarelo.