Havan retira vídeos dos "amostradinhos do mês" do ar; entenda

Após notificação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), a Havan tirou do ar publicações do “amostradinhos do mês”, que mostram imagens de pessoas que supostamente tentavam furtar uma das unidades da rede. Segundo a ANPD, a defesa da empresa protocolou pedido para revisar a “notificação que determinou a retirada da publicação”.

“A fiscalização está avaliando as informações prestadas e a regularidade da conduta da empresa”, diz a nota.

Os vídeos dos “amostradinhos do mês”, em referência ao “funcionário do mês”, eram publicados nas redes sociais da loja e do dono, o empresário Luciano Hang, desde agosto de 2024. Os registros eram compilados de imagens captadas pelas câmeras de segurança. Com o intuito de constranger essas pessoas, a empresa mostrava o rosto dos indivíduos de perto e sem borrões.

Em nota enviada à imprensa no ano passado, Hang chegou a dizer que “a única forma de inibir é a vergonha”. A divulgação, no entanto, foi criticada por especialistas, que alegam que a empresa viola a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que garante a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, além da própria Constituição Federal.

Em abril, o então secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos de Presidente Figueiredo (AM), Cláudio José Ernesto Machado, conhecido como "Engenheiro Machadão", foi exonerado após aparecer em um vídeo dos amostradinhos em Manaus. Segundo a loja, ele teria pegado um produto avaliado em R$ 749,90 e colocado na caixa de um de R$ 129,90. Em nota, o ex-secretário afirmou que não houve “qualquer intenção de agir de forma desonesta ou causar prejuízo a quem quer que seja”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Correio entrou em contato com a Havan, mas não obteve retorno até a última atualização. O espaço segue aberto para manifestações da empresa.