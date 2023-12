O empresário brasileiro e proprietário da Havan, Luciano Hang, está oferecendo R$ 100 mil para quem descobrir os autores do incêndio da estátua da loja em Porto Velho, em Rondônia, nesta quinta-feira (14/12).



A dupla foi até a loja de departamentos, durante a madrugada, e colocou fogo na Estátua da Liberdade da Havan, como a chamam. Ela foi completamente tomada pelas chamas. Em seguida, os suspeitos fugiram em uma moto, deixando para trás isqueiro, estopa e galão com combustível.

No vídeo, é possível ver as chamas de longe. “Expressamos nosso profundo carinho pelo estado de Rondônia, onde temos cinco megalojas. A Estátua da Liberdade é um símbolo querido em todas as cidades onde temos lojas e a sua destruição é lamentável”, afirma Luciano.

Para denúncias e informações, basta mandar mensagem no número (47) 98825-2096.