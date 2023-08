Cantor de BH sofre furto de R$ 30 mil e oferece recompensa por pistas

432

Retornando da apresentação, Thiaguinho encontra seu carro arrombado, com um microfone sem fio duplo, um sistema de earphone, perfume e até tênis roubados (foto: Reprodução/Redes Sociais) O carro do cantor de pagode Thiaguinho Lisboa foi arrombado e equipamentos para shows e pertences pessoais foram furtados na madrugada desta terça-feira (15/8), no Jardim Canadá, em Nova Lima, região metropolitana de BH. O artista estima que o prejuízo é de cerca de R$ 30 mil e oferece uma recompensa de R$ 5 mil por pistas.









“O flanelinha do lugar me reconheceu, chamou pelo nome, arrumou uma vaga perto da esquina do evento e saí. Quando voltei, já levaram o equipamento”, conta o artista. O microfone e o earphone estavam em uma caixa, todos com a marca ‘Lisboa’ inscrita. Em postagem nos seus stories do Instagram, Thiaguinho oferece R$ 5 mil por pistas ou denúncias de quem teria o furtado.

Com 22 anos de carreira e shows para até 3 mil pessoas, o cantor estava voltando de uma férias de 25 dias e, na mesma semana, sofreu o furto. “Tem show todos os dias, estou arrumando um equipamento emprestado das casas de shows. Usava o equipamento como ferramenta do trabalho, de fato”, lamenta lisboa