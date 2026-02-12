Assine
overlay
Início Nacional
LOTERIAS

Mega-Sena 2972 sorteia hoje (12/2) prêmio de R$ 55 milhões

Sorteio das loterias desta quinta-feira começa às 21h. Nenhuma aposta acertou as dezenas da Mega-Sena do concurso 2971, sorteadas na última terça-feira (10/2)

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
12/02/2026 06:00

compartilhe

SIGA
x
Mega-Sena de R$ 40 mi: quanto renderia o prêmio na poupança?
Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 55 milhões nesta quinta-feira (12/2) crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quinta-feira (12/2), às 21h, um prêmio estimado em R$ 55 milhões no concurso 2972 da Mega-Sena. O evento acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. O Estado de Minas vai acompanhar o sorteio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2971, sorteadas na última terça-feira (10/2). Os números sorteados foram: 01 - 27 - 39 - 40 - 46 - 56.

  

O sorteio

Quem quiser concorrer aos R$ 55 milhões já pode adquirir o bilhete nos canais eletrônicos das Loterias Caixa (site e aplicativo), mediante login com CPF e senha de seis dígitos.

O pagamento online é feito via cartão de crédito ou Pix. No aplicativo, a aposta mínima da Mega-Sena é de R$ 6. Outra opção é se dirigir a uma unidade lotérica.

Leia Mais

Valor da aposta

De acordo com a Caixa, a chance de acertar as seis dezenas com um jogo simples é de 1 em 50.063.860.

A Mega permite a seleção de até 20 dezenas, o que faz o valor da aposta chegar a mais de R$ 193 mil, além de multiplicar as chances de ganhar.


Resgate do prêmio


Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 só podem ser retirados no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo da aposta.

Transferências de valores iguais ou superiores a R$ 10 mil serão efetuadas no prazo mínimo de dois dias úteis após a ida do ganhador à agência.

Quem jogar pela internet poderá receber o prêmio pelo app Mercado Pago, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (correspondente ao bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso opte por comparecer a uma lotérica, será necessário portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

Tópicos relacionados:

mega mega-sena sena

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay