Mega-Sena: aposta simples leva sozinha prêmio de R$ 141,8 milhões

Os números sorteados foram: 18-01-14-02-05-32. Sortudo é de São Gonçalo (RJ)

05/02/2026 21:59 - atualizado em 05/02/2026 22:34

Mega-Sena 2969: aposta simples leva sozinha prêmio de R$ 141,8 milhões
Mega-Sena 2969: aposta simples leva sozinha prêmio de R$ 141,8 milhões crédito: Marcelo Casal Jr./ Agência Brasil

Uma aposta simples de São Gonçalo (RJ) acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2969 e levou, sozinha, o prêmio de R$ 141.844.705,71 na noite desta quinta-feira (5/2).

Segundo a Caixa Econômica Federal, o vencedor fez a aposta de seis números pela internet.

Os números sorteados foram: 18-01-14-02-05-32.

Outras 172 apostas acertaram cinco dezenas e ganharam R$ 26.187,86, cada. Destas, 20 foram feitas em Minas Gerais: Barbacena, Belo Horizonte (2), Brasília de Minas, Contagem (3), Divinópolis, Guaranésia, Ibiaí, Itaú de Minas, Juiz de Fora (2), Lavras, Manhumirim, Passos (2), Poços de Caldas, Timóteo e Umburatiba.

Outras 10.322 apostas acertaram quatro números e ganharam R$ 719,30.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para este sábado (7/2), com prêmio estimado em R$ 40 milhões.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

