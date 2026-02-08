Foliões escalam muro e grades de proteção para fugir de tumulto em bloco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O encontro dos megablocos Acadêmicos do Baixo Augusta e do DJ Calvin Harris provocou uma grande confusão na Rua da Consolação, Região Central de São Paulo, neste domingo (8/2). Milhares de pessoas ficaram amontoadas e prensadas nas grades de proteção.

No meio dessa aglomeração, estava um grupo de cinco amigos adolescentes que, juntamente com outras dezenas de pessoas, tiveram de encontrar um caminho por cima de um telhado para conseguir fugir do tumulto.

Dante Granata e Matheus Del Debbio Fernandes, de 16 anos, e Vinicius Zimath, Pedro Ribas e Gustavo Andrade, de 17, relataram que escolheram ficar no meio do bloco, onde não estava muito lotado, mas ainda assim perto das caixas de som.

Com o passar do tempo, mais pessoas foram chegando e eles resolveram buscar um lugar mais vazio, uma vez que fazia muito calor e não era fácil achar água para comprar.

"Quando estava andando, a perna ficava presa e as pessoas caíam em cima das outras. A toda hora tinha gente passando mal, mas não tinha o que fazer porque não dava para sair da frente", conta Dante.

Nesse cenário, os amigos começaram a ficar desesperados para sair do bloco e começaram a se deslocar rumo a uma rua próxima. Sem sucesso. "Começamos a ir para a direita e todo mundo foi empurrado. Tive de empurrar umas 50 pessoas senão ia ser levado pela multidão", diz Matheus.

Quando estavam perto do portão do Corpo de Bombeiros, ele foi aberto e as pessoas começaram a entrar. Segundo a Polícia Militar, o portão foi aberto para que os foliões que passavam mal pudessem entrar para serem atendidos. Mas o local foi invadido.

"Foi uma alívio porque todo mundo entrou, mas continuou muito sufocante. Houve confusão e, na parte de trás, as pessoas tentavam sair, mas os bombeiros bloqueavam", diz Vinicius.

Escalada em muro

Foi então que algumas pessoas começaram a escalar um muro nos fundos. "Era um caminhozinho de nada, mas quase com crise de pânico e desidratado de tanto suor, a gente subiu junto. O Dante falou que dava para sair. Então, subimos em fila e passamos por cima de um telhado para chegar a uma mureta e entrar em outro prédio. Não tinha saída, só dava para descer no prédio. As telhas iam afundando com a passagem das pessoas", relata Pedro.

"Por sorte, Dante viu uma escada para o condomínio privado e o porteiro liberou nossa passagem. A gente passou pelo condomínio e conseguiu sair para a Rua Bela Cintra. O porteiro foi um anjo", agradece Gustavo, lembrando que muitas pessoas choravam ao descer no prédio, aliviadas por terem saído bem da confusão.

Os amigos contam ainda que depois ficaram sabendo que a polícia apareceu no Corpo de Bombeiros e começou a retirar as pessoas de lá à força, levando-as de volta à rua da Consolação.

Já na Rua Bela Cintra, eles aproveitaram para ligar para os pais e contarem que estavam bem, antes de seguirem para o metrô.

Mar de foliões



Na Consolação, o mar de foliões continuou, o que fez a Prefeitura de São Paulo restringir a entrada de mais pessoas nos blocos, e a Polícia Militar pediu para que os foliões evitassem a região.

Em nota na tarde deste domingo, a prefeitura disse que "o recorde de público em bloco na rua da Consolação fez com que a administração liberasse as vias de acesso como áreas de escape e também determinou a retirada de gradis para melhorar a mobilidade dos foliões".

A partir das 14h55, acrescentou a prefeitura, "foi acionado o plano de contingência com as seguintes ações: readequação das linhas de vida, abertura das transversais da Consolação para saída de público, a entrada de pessoas ao circuito Consolação foi bloqueada e a GCM assumiu a frente da linha de condução do trio elétrico para que esse seguisse sem parada".

Por volta das 16h, disse a gestão municipal, o "desfile transcorria na região central sem incidentes e com atenção dos agentes da GCM e da PM para garantir a segurança dos foliões. A Prefeitura informa ainda que os postos médicos operaram para o atendimento de pessoas que procuraram o serviço".