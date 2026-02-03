Assine
ALAGOAS

Ônibus que levava romeiros capota e deixa 15 mortos em Alagoas

Veículo capotou na AL-220, em São José da Tapera; vítimas incluem homens, mulheres e crianças

Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
Repórter
03/02/2026 13:43 - atualizado em 03/02/2026 13:44

Acidente com romeiros aconteceu no estado de Alagoas
Acidente com romeiros aconteceu no estado de Alagoas crédito: Governo de Alagoas

Um ônibus que transportava romeiros capotou na rodovia AL-220, no povoado Caboclo, no município de São José da Tapera, no sertão de Alagoas, na manhã desta terça-feira (3/2). O acidente deixou 15 pessoas mortas e outras 15 feridas.

De acordo com o Governo de Alagoas, o veículo transportava cerca de 60 ocupantes, e a ocorrência foi classificada como um incidente com múltiplas vítimas de alta complexidade. Entre as mortes confirmadas, cinco vítimas são homens, sete são mulheres e três são crianças.

O Instituto de Criminalística de Arapiraca encaminhou duas equipes de peritos ao local para os trabalhos de investigação. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas do acidente.

Participaram das ações de resgate e atendimento às vítimas equipes do Departamento Estadual de Aviação, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBMAL) e da Polícia Militar de Alagoas.

Em nota, o governador de Alagoas, Paulo Dantas, decretou luto oficial de três dias no estado e informou que acompanha pessoalmente o trabalho das equipes envolvidas na ocorrência.

