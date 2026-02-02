Assine
RIO DE JANEIRO

Menina é resgatada após desabamento no Maracanã (RJ); mãe morreu no local

Nove pessoas foram resgatadas com vida; às 6h24 desta manhã de segunda-feira (/2/2), filha foi resgatada e mãe morreu sob os escombros

Eduarda Soares
Eduarda Soares
Repórter
02/02/2026 07:09 - atualizado em 02/02/2026 07:29

Desabamento no Maracanã: 9 são resgatados e bombeiros procuram mulher
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu por volta de 1h33 crédito: Tupi

Quatro imóveis desabaram na madrugada desta segunda-feira (2/2) na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro do Maracanã, Zona Norte do Rio. O Corpo de Bombeiros atua no local desde as primeiras horas do dia em uma operação de busca e salvamento.

As equipes trabalhavam na tentativa de localizar mais uma vítima com vida, uma mulher, que não sobreviveu. De acordo com as primeiras informações, a filha da dela, de apenas 7 anos, foi encontrada 6h24. A menina está consciente e chamava pela mãe, que morreu no local. 

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o acionamento ocorreu por volta de 1h33. Até o momento, nove pessoas foram resgatadas com vida, sendo que uma delas precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho.

Como os bombeiros atuam no local do desabamento?

Mais de 50 militares participam da ocorrência, com apoio de sete unidades operacionais e 12 viaturas. A operação conta ainda com especialistas do Grupo de Operações Especiais (GOESP) e alunos do Curso de Operações de Salvamento em Desastres (COSD).

As buscas seguem em andamento, e a corporação informou que novas atualizações serão divulgadas conforme o avanço dos trabalhos de resgate.

