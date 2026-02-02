Menina é resgatada após desabamento no Maracanã (RJ); mãe morreu no local

Quatro imóveis desabaram na madrugada desta segunda-feira (2/2) na Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro do Maracanã, Zona Norte do Rio. O Corpo de Bombeiros atua no local desde as primeiras horas do dia em uma operação de busca e salvamento.

As equipes trabalhavam na tentativa de localizar mais uma vítima com vida, uma mulher, que não sobreviveu. De acordo com as primeiras informações, a filha da dela, de apenas 7 anos, foi encontrada 6h24. A menina está consciente e chamava pela mãe, que morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), o acionamento ocorreu por volta de 1h33. Até o momento, nove pessoas foram resgatadas com vida, sendo que uma delas precisou ser encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho.

Como os bombeiros atuam no local do desabamento?

Mais de 50 militares participam da ocorrência, com apoio de sete unidades operacionais e 12 viaturas. A operação conta ainda com especialistas do Grupo de Operações Especiais (GOESP) e alunos do Curso de Operações de Salvamento em Desastres (COSD).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As buscas seguem em andamento, e a corporação informou que novas atualizações serão divulgadas conforme o avanço dos trabalhos de resgate.