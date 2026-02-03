Gato de Ouro: conheça os vencedores do Oscar dos felinos brasileiros
Concurso que celebrou o carisma dos pets em 7 categorias virou fenômeno digital com mais de 3,4 milhões de interações: veja quem levou o troféu
O tapete vermelho mais aguardado do universo pet brasileiro revelou seus grandes campeões. A primeira edição do Gato de Ouro, concurso cultural idealizado pela Woolie, consagrou os felinos mais carismáticos do país em uma celebração que se tornou um fenômeno digital.
O evento, idealizado para ser o “Oscar dos felinos brasileiros”, superou a marca de 3,4 milhões de interações nas redes sociais. A competição destacou o talento e a expressividade dos gatos em sete categorias, todas inspiradas em gêneros cinematográficos, com avaliação de uma curadoria especializada e também pelo voto popular.
“Acreditamos que os gatos são, por natureza, artistas. Eles têm personalidade, presença e carisma. O Gato de Ouro nasceu para transformar esse comportamento em cultura e para mostrar que o amor pelos felinos também é uma forma de expressão criativa e consciente”, afirma Daniel Mostacada, fundador e CEO da Woolie.
Gato mineiro com marca de coração no peito é eleito o mais bonito do Brasil
Concurso de gato vira-lata mais bonito do Brasil começa nesta quinta (1º)
Vencedores do Gato de Ouro
A premiação celebrou o brilho dos bichanos em diversas frentes. Na categoria Comédia, o troféu foi para Frajolito (@frajolitogato), que conquistou os jurados com seu carisma espontâneo.
Já o prêmio de Melhor Atuação em Drama ficou com Morfeu (@gatinhomorfeu), reconhecido por sua expressividade.
O espírito aventureiro foi representado por Joaquim (@bechana_mimosa), vencedor da categoria Aventura.
O prêmio de Musical foi para o elenco formado por Romeo, Judihit, Freudinha, Luna e Craudinho (@romeo_eas_meninas), que se destacou pela performance coletiva e criatividade.
Melhor Elenco Felino: Marcelinho, Paulinho, Encantado, Raquelzinha, Michael Jackson e Rasta (@neroecia), pela força da atuação em conjunto.
Melhor Figurino Felino: Daniel (@danielgatoloiro), reconhecido pelo estilo e identidade visual.
Fofura Absoluta: Boreal (@northern.lights.kitties), eleito em votação popular.
Enquanto a categoria Fofura Absoluta foi decidida pelo público, as demais foram escolhidas pela Academia Brasileira de Artes Felinas, um painel que incluiu jornalistas, fotógrafos, veterinários e especialistas em comportamento felino. Essa abordagem garantiu uma avaliação baseada em critérios técnicos e criativos.
Além do troféu exclusivo, os ganhadores de cada categoria receberam prêmios voltados para o bem-estar animal. O pacote inclui um ano de areia higiênica e um ano de ração premium.
O concurso cultural foi realizado pela marca Woolie com apoio da Fórmula Natural. Uma das regras para participação proibia o uso de inteligência artificial ou edições que alterassem a aparência real dos felinos, reforçando o compromisso com a autenticidade e o comportamento natural dos animais.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.