Filho espanca cadela da mãe protetora de animais e é preso; veja vídeo

Um homem identificado como Edson Teixeira Xavier foi preso em flagrante após espancar um cachorro com uma vara em via pública. O caso ocorreu por volta das 14h desse sábado (31/1), no município de Douradina, em Mato Grosso do Sul.

Segundo o boletim de ocorrência, Edson confessou ter agredido fisicamente a cadela, que pertence à mãe dele. A mulher atua no resgate de animais no município e integra uma organização de proteção animal.

À polícia, o homem alegou que o animal teria saído para a via pública e perseguido galinhas de um vizinho. Ele afirmou que a agressão teve caráter educativo e punitivo, e que utilizou uma vara para atingir o cachorro.

Edson foi autuado pelo crime de maus-tratos a animais. A cadela permaneceu sob os cuidados da tutora, mãe do agressor. O suspeito foi levado para Dourados (MS), município localizado a cerca de 37 quilômetros de Douradina, onde permanece preso. De acordo com a polícia, ele demonstrou arrependimento pelo ocorrido.

Segundo fontes, a cadela passa bem e continua sob cuidados da mãe do suspeito. A reportagem tentou contato com a Polícia Civil de Dourados para obter informações sobre a audiência de custódia, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

Veja o vídeo:

