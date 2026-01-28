Agências do INSS estarão sem atendimento até sexta-feira (30/1)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sistema do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) passará por manutenção entre esta quarta-feira (28) e sexta-feira (30). Durante o período, não haverá atendimento a aposentados e pensionistas de forma presencial, pelo portal e aplicativo Meu INSS e nem pela Central 135.

O Meu INSS e a Central Telefônica 135 ficaram indisponíveis a partir das 19h desta quarta-feira.

A manutenção envolve a migração de dados de um sistema computacional antigo para um mais recente. A Dataprev, empresa responsável pela infraestrutura tecnológica do INSS, conduzirá a atualização que, segundo o órgão, deve trazer mais estabilidade, segurança e eficiência no atendimento aos segurados.

Nos dois últimos fins de semana, o INSS abriu agências como parte de uma força-tarefa para desafogar a agenda e permitir que beneficiários que dependem de serviços presenciais -como perícias médicas e atendimento administrativo- não fossem prejudicados pela interrupção técnica. Segundo o instituto, mais de 21 mil atendimentos foram antecipados apenas no último fim de semana.

O INSS também disse que será garantido reencaixe para quem preferir atendimento em dia útil após o restabelecimento dos sistemas.

Sistema com lentidão

Nas últimas duas semanas, o Meu INSS tem apresentado instabilidade e lentidão. Desde a noite de segunda-feira, há relatos nas redes sociais sobre dificuldades para acessar os serviços do instituto, tanto pelo aplicativo quanto pelo site.

Segundo a Dataprev, a instabilidade foi causada por um aumento atípico no volume de acessos. Segundo a empresa, a média diária costuma ser de aproximadamente 3,5 milhões de acessos, mas os registros consolidados apontaram alta de 202,9% na segunda-feira passada (19), com 10,6 milhões de acessos; de 208,6% na terça (20), chegando a 10,8 milhões; e, até as 13h da última quarta-feira (21), aumento de 68,6%, totalizando 5,9 milhões.

A Dataprev afirma que há três motivos principais para o aumento no fluxo. O primeiro é a maior procura pela consulta da margem disponível para empréstimo consignado, em decorrência do reajuste do salário mínimo a partir deste mês, que passou para R$ 1.621.

A empresa também diz que há maior fluxo de desbloqueio de empréstimos após a virada da folha de

pagamento, procedimento que passa a depender do cadastramento da biometria, conforme as regras do INSS em vigor desde novembro.

"A concentração ocorre também após a divulgação da ocorrência de uma indisponibilidade programada dos sistemas, entre os dias 28, 29 e 30 de janeiro", adiciona a Dataprev.

Prazo para contestar descontos indevidos

Nesta segunda-feira (26), o INSS também anunciou que aposentados e pensionistas que desejam contestar descontos indevidos em seus benefícios terão até o dia 20 de março para registrar o pedido nos canais oficiais do instituto. O prazo, que se encerraria no dia 14 de fevereiro, foi prorrogado, para garantir o amplo direito dos beneficiários, segundo o instituto.

O instituto reconheceu que desde a semana passada os beneficiários enfrentam instabilidades no Meu INSS. Alega também ter sido surpreendido com a situação e que vem mantendo contato diário com a Dataprev.