ACUMULOU

Mega-Sena 2958 acumula e vai a R$ 20 milhões; 18 mineiros acertam a quina

Neste concurso, 186 apostas bateram na trave e acertaram 5 dezenas no país. Confira os números sorteados

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
10/01/2026 22:20

Mega-Sena acumulou e pode pagar R$ 13,5 milhões no próximo sábado (10/1)
Mega-Sena acumulou e pode pagar R$ 20 milhões na próxima terça-feira (13/1) crédito: Reprodução

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2958 sorteadas neste sábado (10/1). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 20 milhões no próximo sorteio, na terça-feira (13/1).

A Mega-Sena 2958 teve as seguintes dezenas sorteadas: 07 - 09 - 14 - 35 - 42 - 49. Veja as outras loterias sorteadas neste sábado.

Entre os 186 ganhadores da Quina da Mega-Sena 2957, há 18 mineiros.

As apostas de Minas que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2958 foram de Belo Horizonte (2), Andrelândia (1), Betim (1), Caratinga (1), Coimbra (1), Contagem (2), Governador Valadares (1), Itabira (1), Jequeri (1), Lagoa Santa (1), Nova Lima (1), Ouro Preto (1), São João Evangelista (1), Uberlândia (1) e Vespasiano (2).

Cada aposta vai receber R$ 8.982,02.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

