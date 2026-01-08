Mega-Sena 2957 acumula e vai a R$ 13,5 milhões; 3 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 2957 sorteadas nesta quinta-feira (8/1). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 13,5 milhões no próximo sorteio, no sábado (10/1).

A Mega-Sena 2957 teve as seguintes dezenas sorteadas: 28-52-19-37-36-48. Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 16 ganhadores da Quina da Mega-Sena 2957, há 3 mineiros.

As apostas de Minas que acertaram 5 dezenas na Mega-Sena 2957 foram de Belo Horizonte, Caraí e Jaboticatubas.

Cada aposta vai receber R$ 81.629,27.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.