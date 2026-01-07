Assine
Lotofácil 3581, Quina 6921 e outras loterias: números sorteados (7/1)

Caixa também sorteou concursos da Lotomania 2872, Dupla Sena 2908, Super Sete 795 e +Milionária 318 nesta quarta-feira (7/1), no Espaço da Sorte, em SP

Repórter
07/01/2026 20:00 - atualizado em 07/01/2026 21:25

Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo
Espaço da Sorte Loterias Caixa, em São Paulo crédito: Caixa/Reprodução

A Caixa sorteou nesta quarta-feira (7/1) os concursos da Lotofácil 3581, Quina 6921, Lotomania 2872, Dupla Sena 2908, Super Sete 795 e +Milionária 318.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas  acompanhou todos os resultados. 

Loterias desta quarta-feira (7/1)

Lotofácil 3581 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24

   

Quina 6921 - R$ 600 mil

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos

Confira os números:  26 - 50 - 69 - 74 - 77

Lotomania 2872 - R$ 12,5 milhões

São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser acertados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas:  01 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 21 - 27 - 47 - 53 - 57 - 58 - 61 - 69 - 70 - 76 - 80 - 81 - 89 - 90

  

Dupla Sena 2908 - R$ 6,2 milhões

O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 09 - 12 - 33 - 44 - 47 - 48 

2º sorteio: 12 - 15 - 19 - 25 - 38 - 46

  

Super Sete 795 - R$ 500 mil

O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 7
Coluna 2: 9
Coluna 3: 1
Coluna 4: 4
Coluna 5: 3
Coluna 6: 4
Coluna 7: 9

  

+Milionária 318 - R$ 16 milhões

O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.

Confira as dezenas: 03 - 06 - 22 - 23 - 38 - 49

Trevos da sorte:  4 - 5

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.

