Lotofácil: aposta feita em cidade mineira fatura mais de R$ 1 milhão

Uma aposta feita em Divinópolis, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, acertou as 15 dezenas da Lotofácil 3582, sorteada nesta quinta-feira (8/1), e vai levar R$ 1.106.879,12.

A aposta simples marcou 15 dezenas e “cravou” o resultado. Os números sorteados foram: 12-25-18-08-10-16-13-23-02-05-24-06-11-09-07. Confira as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

O outro ganhador da Lotofácil 3582 é de Indiana (SP) e também vai levar R$ 1.106.879,12.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.