Mega-Sena 2958 e outras loterias: confira os números sorteados (10/1)
Caixa também sorteou os concursos da Lotofácil 3584, Quina 6924, Timemania 2341, Dia de Sorte 1162 e +Milionária 319 neste sábado (10/1), no Espaço da Sorte
A Caixa sorteou neste sábado (10/1), às 21h, os concursos da Mega-Sena 2958, Lotofácil 3584, Quina 6924, Timemania 2341, Dia de Sorte 1162 e +Milionária 319.
O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.
Loterias deste sábado (10/1)
Mega-Sena 2958 - R$ 13,5 milhões
O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.
Confira as dezenas: 07 - 09 - 14 - 35 - 42 - 49
Premiação
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 186 apostas ganhadoras, R$ 8.982,02
4 acertos: 6.825 apostas ganhadoras, R$ 403,49
Próximo sorteio: R$ 20 milhões (13/1)
Lotofácil 3584- R$ 6 milhões
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25
Três apostas -- de Curitiba/PR, de Porto Velho/RO e de São Paulo/SP -- acertaram as 15 dezenas e cada uma vai receber quase R$ 1,8 milhão.
Premiação
15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.784.670,80
14 acertos: 663 apostas ganhadoras, R$ 1.384,27
13 acertos: 19.424 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos: 209.894 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos: 1.073.665 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (12/1)
Quina 6924 - R$ 3,5 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira as dezenas: 04 - 13 - 49 - 52 - 66
Duas apostas -- de Piaçabuçu/AL e de Morro Agudo/SP -- acertaram as cinco dezenas e cada uma vai receber mais de R$ 1,6 milhão.
Premiação
5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 1.666.474,14
4 acertos: 84 apostas ganhadoras, R$ 4.932,03
3 acertos: 6.676 apostas ganhadoras, R$ 59,10
2 acertos: 99.794 apostas ganhadoras, R$ 3,95
Próximo sorteio: R$ 6 milhões (12/1)
Timemania 2341 - R$ 1,8 milhão
O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.
Confira as dezenas: 21 - 35 - 36 - 42 - 58 - 65 - 71
Time do Coração: 64 (REMO/PA)
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 76 apostas ganhadoras, R$ 1.708,63
4 acertos: 1.387 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos: 13.970 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração: 5.085 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Próximo sorteio: R$ 2,1 milhões (13/1)
Dia de Sorte 1162 - R$ 400 mil
O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.
Confira as dezenas: 01 - 02 - 08 - 09 - 17 - 18 - 19
Mês da sorte: 05 (MAIO)
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 2.611,54
5 acertos: 1.267 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos: 15.938 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte: 60.640 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Próximo sorteio: R$ 750 mil (13/1)
+Milionária 319 - R$ 16,5 milhões
O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.
Confira as dezenas: 11 - 18 - 26 - 29 - 30 - 37
Trevos da sorte: 3 - 1
Premiação
6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador
5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 12 apostas ganhadoras, R$ 28.673,84
4 acertos + 2 trevos: 58 apostas ganhadoras, R$ 1.955,77
4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 783 apostas ganhadoras, R$ 144,87
3 acertos + 2 trevos: 1.143 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo: 9.604 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos: 9.047 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo: 73.120 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Próximo sorteio: R$ 17 milhões (14/1)
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.