Mega-Sena 2958 e outras loterias: confira os números sorteados (10/1)

A Caixa sorteou neste sábado (10/1), às 21h, os concursos da Mega-Sena 2958, Lotofácil 3584, Quina 6924, Timemania 2341, Dia de Sorte 1162 e +Milionária 319.



O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados em tempo real.

Loterias deste sábado (10/1)

Mega-Sena 2958 - R$ 13,5 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 07 - 09 - 14 - 35 - 42 - 49

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 186 apostas ganhadoras, R$ 8.982,02

4 acertos: 6.825 apostas ganhadoras, R$ 403,49

Próximo sorteio: R$ 20 milhões (13/1)

Lotofácil 3584- R$ 6 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25

Três apostas -- de Curitiba/PR, de Porto Velho/RO e de São Paulo/SP -- acertaram as 15 dezenas e cada uma vai receber quase R$ 1,8 milhão.

Premiação

15 acertos: 3 apostas ganhadoras, R$ 1.784.670,80

14 acertos: 663 apostas ganhadoras, R$ 1.384,27

13 acertos: 19.424 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 209.894 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 1.073.665 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (12/1)

Quina 6924 - R$ 3,5 milhões

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 04 - 13 - 49 - 52 - 66

Duas apostas -- de Piaçabuçu/AL e de Morro Agudo/SP -- acertaram as cinco dezenas e cada uma vai receber mais de R$ 1,6 milhão.

Premiação

5 acertos: 2 apostas ganhadoras, R$ 1.666.474,14

4 acertos: 84 apostas ganhadoras, R$ 4.932,03

3 acertos: 6.676 apostas ganhadoras, R$ 59,10

2 acertos: 99.794 apostas ganhadoras, R$ 3,95

Próximo sorteio: R$ 6 milhões (12/1)

Timemania 2341 - R$ 1,8 milhão

O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 21 - 35 - 36 - 42 - 58 - 65 - 71

Time do Coração: 64 (REMO/PA)

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 76 apostas ganhadoras, R$ 1.708,63

4 acertos: 1.387 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 13.970 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 5.085 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 2,1 milhões (13/1)

Dia de Sorte 1162 - R$ 400 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 08 - 09 - 17 - 18 - 19

Mês da sorte: 05 (MAIO)

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 42 apostas ganhadoras, R$ 2.611,54

5 acertos: 1.267 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 15.938 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 60.640 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 750 mil (13/1)



+Milionária 319 - R$ 16,5 milhões

O participante torce para que sejam sorteados seis números selecionados de 01 a 50, além de dois trevos da sorte de 01 a 06.

Confira as dezenas: 11 - 18 - 26 - 29 - 30 - 37

Trevos da sorte: 3 - 1

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 12 apostas ganhadoras, R$ 28.673,84

4 acertos + 2 trevos: 58 apostas ganhadoras, R$ 1.955,77

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 783 apostas ganhadoras, R$ 144,87

3 acertos + 2 trevos: 1.143 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 9.604 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 9.047 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 73.120 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 17 milhões (14/1)



Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.