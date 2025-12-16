Mega-Sena 2953 acumula e vai a R$ 58 milhões; 2 apostas de MG levam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2953 sorteadas nesta terça-feira (16/12). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 58 milhões no próximo sorteio, no sábado (18/12).

A Mega-Sena 2953 teve as seguintes dezenas sorteadas: 01 - 20 - 45 - 48 - 51 - 58. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Entre os 16 ganhadores da Quina do concurso 2953 da Mega-Sena, há duas apostas feitas em Minas Gerais: Coronel Fabriciano (aposta simples) e Paracatu (bolão). Cada aposta vai levar R$ 131.659,90

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.