Dom Odilo suspende transmissões de missas de padre Júlio Lancelotti

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O cardeal arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, determinou que o padre Júlio Lancelotti suspenda as transmissões ao vivo de missas e interrompa, temporariamente, todas as atividades em redes sociais.

A decisão também abre a possibilidade de o religioso ser retirado da Paróquia São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, na capital paulista, onde atua há mais de quatro décadas. As informações são da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

A suspensão das transmissões foi comunicada pelo próprio Lancelotti no último domingo (14), durante uma celebração. As missas vinham sendo exibidas ao vivo pela Rede TVT (TV dos Trabalhadores), mantida por sindicatos, além do portal ICL e do YouTube.

Em declaração, o padre confirmou a orientação do cardeal e afirmou que a medida foi apresentada como um período de recolhimento. “Dom Odilo me pediu para dar um tempo. Ele acha que é uma forma de recolhimento e de proteção”, disse. Questionado sobre concordar com a decisão, respondeu que “tem apenas que obedecer”.

Conhecido pela atuação junto à população em situação de rua em São Paulo, Lancelotti tem sido alvo frequente de críticas de parlamentares e políticos de direita, especialmente de integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL).

Na investida mais recente, o deputado federal Junio Amaral (PL-MG) publicou um vídeo nas redes sociais afirmando ter levado à Embaixada do Vaticano um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas pedindo o afastamento do padre de suas atividades religiosas.

Nos bastidores da igreja, circulou a informação de que dom Odilo poderia retirá-lo da paróquia ainda neste ano. Lancelotti, no entanto, nega que isso tenha ocorrido. Segundo ele, pelas normas da Igreja, padres que completam 75 anos só podem ser removidos para a aposentadoria.

O religioso fará 77 anos no próximo dia 27. Ainda assim, lembra que há casos de padres que permanecem em atividade até idades mais avançadas, a depender da necessidade da arquidiocese.

“A decisão de afastamento ainda não foi oficializada”, afirmou, ao rebater mensagens que circularam em grupos ligados à igreja.

Em nota divulgada nesta terça-feira (16), Lancelotti reforçou que a suspensão é temporária e que as atividades religiosas seguem normalmente.

“Conforme informado no último domingo (14/dez), as transmissões estão temporariamente suspensas, porém as missas dominicais continuam sendo celebradas normalmente às 10h, na Capela da Universidade São Judas - Mooca. As redes sociais não estão sendo movimentadas por um período de recolhimento temporário. Não procede a informação sobre a transferência da Paróquia São Miguel Arcanjo. Reafirmo minha pertença e obediência à Arquidiocese de São Paulo”, diz o texto.