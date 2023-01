Padre Julio Lancelotti sobre yanomamis: 'Onde estão os cristãos pró-vida?'

O padre trabalha há 40 anos com a população em situação de rua na capital paulista (foto: FILIPE ARAUJO / AFP)

O padre Júlio Lancellotti, titular da Paróquia São Miguel Arcanjo, em São Paulo (SP), usou sua conta no twitter, neste sábado (21/1), para defender o povo indígena Yanomami e criticar grupos religiosos. “Onde estão as notas de protesto dos cristãos pró-vida frente à morte do povo Yanomami?”, escreveu o padre, que trabalha há 40 anos com a população em situação de rua na capital paulista.