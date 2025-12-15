Assine
NÚMERO DO AZAR?

Número 13 gera resistência entre compradores de imóveis de luxo

Associação política e superstição aparecem como fatores por trás da resistência de clientes a apartamentos no 13º andar

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/12/2025 11:46 - atualizado em 15/12/2025 11:48

Corretora revela que sempre escuta comentários negativos sobre imóveis no 13º andar
Corretora revela que sempre escuta comentários negativos sobre imóveis no 13º andar crédito: TikTok / reprodução

O número do andar pode influenciar a compra de um apartamento de luxo? A corretora de imóveis Ludmila Balduino revelou, em um vídeo publicado nas redes sociais, que clientes demonstram resistência sempre que o apartamento visitado está localizado no 13º andar. Ela, que atua em Goiânia (GO), destacou que o motivo envolve superstição e associação política com o PT, cujo número na urna é o 13.

No vídeo, Ludmila relata que a situação se repete sem exceções. “Quando eu aperto o botão do elevador para o 13º andar, já fico aguardando a reação do cliente”, conta. De acordo com a corretora, a resposta costuma ser imediata e negativa, ainda que, na maioria das vezes, venha acompanhada de risadas e comentários em tom descontraído.

Ludmila afirma que a rejeição ao número 13 é recorrente em Goiânia. No vídeo, ela destaca que nunca atendeu clientes que reagissem de forma positiva à visita em apartamentos localizados nesse andar. “Todos são contra”, diz, sem mencionar partidos ou lideranças políticas.

Apesar da repercussão, a corretora reforça que não teve a intenção de expressar posicionamento ideológico. Segundo ela, o conteúdo foi publicado de forma leve, apenas para retratar uma situação comum do dia a dia profissional. “Não falo de política nas redes. Estou apenas contando algo que acontece com frequência”, explica.

De acordo com o Instituto Quaest, Goiás é o segundo estado no ranking nacional de eleitores que se declaram de direita, com 26% do eleitorado, atrás apenas do Paraná. A pesquisa também aponta que 18% dos goianos se identificam como bolsonaristas. Esse perfil é ainda mais presente entre empresários do agronegócio, público que representa uma parcela significativa dos compradores de imóveis de alto padrão na capital.

Mesmo com a resistência inicial, Ludmila afirma que o 13º andar raramente inviabiliza uma negociação. Especialmente quando o imóvel está em boas condições, tudo não passa de uma brincadeira. 

Além disso, ela destaca que o número 13 muitas vezes é associado ao azar. Segundo a corretora, em alguns países o andar não existe e os elevadores pulam do 12º para o 14º piso. Em Goiás, no entanto, não há informações sobre a exclusão do número em edificações residenciais.

