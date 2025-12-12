Lotofácil 3561, Quina 6901 e outras loterias: números sorteados (12/12)
Caixa sorteou também concursos de Lotomania 2861, Dupla Sena 2898 e Super Sete 784 nesta sexta-feira (12/12), no Espaço da Sorte
A Caixa sorteou nesta sexta-feira (12/12) os concursos Lotofácil 3561, Quina 6901, Lotomania 2861, Dupla Sena 2898 e Super Sete 784.
O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados.
Confira as loterias desta sexta-feira (12/12)
Lotofácil 3561 - R$ 1,8 milhão
O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.
Confira as dezenas: 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 25
Premiação
15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.857.762,61
14 acertos: 533 apostas ganhadoras, R$ 1.044,03
13 acertos: 6243 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos: 92770 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos: 509615 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Uma aposta de Curitibanos/SC levou R$ 1.857.762,61
Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (13/12)
Quina 6901 - R$ 2 milhões
O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.
Confira os números: 06 - 42 - 45 - 57 - 78
Premiação
5 acertos: Não houve ganhadores
4 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 7.988,68
3 acertos: 2.753 apostas ganhadoras, R$ 113,30
2 acertos: 63.501 apostas ganhadoras, R$ 4,91
Próximo sorteio: R$ 3 milhões (13/12)
Lotomania 2861 - R$ 2,3 milhões
São selecionados 50 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser sorteados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.
Confira as dezenas: 04 - 13 - 17 - 22 - 29 - 32 - 36 - 46 - 50 - 57 - 66 - 71 - 75 - 77 - 81 - 86 - 89 - 90 - 95 - 99
Premiação
20 acertos: Não houve acertador
19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 36.028,75
18 acertos: 32 apostas ganhadoras, R$ 4.222,12
17 acertos: 635 apostas ganhadoras, R$ 212,76
16 acertos: 3327 apostas ganhadoras, R$ 40,60
15 acertos: 14665 apostas ganhadoras, R$ 9,21
0 acertos: Não houve acertador
Próximo sorteio: R$ 3,1 milhões (15/12)
Dupla Sena 2898 - R$ 2,7 milhões
O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.
1° sorteio: 17 - 22 - 23 - 30 - 36 - 49
2° sorteio: 08 - 13 - 15 - 22 - 33 - 34
Premiação - 1º Sorteio
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 15 apostas ganhadoras R$ 4.589,29
4 acertos: 701 apostas ganhadoras R$ 112,23
3 acertos: 12.366 apostas ganhadoras R$ 3,18
Premiação - 2º Sorteio
6 acertos: 1 aposta ganhadora R$ 75.723,25
5 acertos: 46 apostas ganhadoras R$ 1.924,08
4 acertos: 1.185 apostas ganhadoras R$ 66,39
3 acertos: 14.256 apostas ganhadoras R$ 2,75
Próximo sorteio: R$ 3 milhões (15/12)
Super Sete 784 - R$ 400 mil
O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.
Confira as dezenas:
Coluna 1: 8
Coluna 2: 0
Coluna 3: 1
Coluna 4: 5
Coluna 5: 3
Coluna 6: 3
Coluna 7: 3
Premiação
7 acertos: Não houve ganhadores
6 acertos: Não houve ganhadores
5 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 818,92
4 acertos: 417 apostas ganhadoras, R$ 66,77
3 acertos: 3.543 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Próximo sorteio: R$ 500 mil (15/12)
Resgate do prêmio
Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.
Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.
Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).
Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.