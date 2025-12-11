Mega-Sena 2950 e outras loterias: números sorteados (11/12)

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (11/12) os concursos Mega-Sena 2950, Lotofácil 3560, Quina 6900, Timemania 2330 e Dia de Sorte 1151.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.



Confira as loterias desta quinta-feira (11/12)





Mega-Sena 2950 - R$ 36,1 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 21 - 23 - 42 - 49 - 50 - 60

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 72.246,06

4 acertos: 2.016 apostas ganhadoras, R$ 1.476,77

Próximo sorteio: R$ 44 milhões (13/12)

Lotofácil 3560 - R$ 10 milhões

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24



Sete apostas, de Belo Horizonte/MG, Cuiaba/MT, Petrolina/PE, Porto Alegre/RS, Salvador/BA, S]ap Bento/MA e São Paulo/SP, acertaram as 15 dezenas e cada uma vai receber pouco mais de R$ 1,2 milhão.

Premiação

15 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 1.259.557,70

14 acertos: 852 apostas ganhadoras, R$ 1.331,57

13 acertos: 21.956 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 247.093 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 1.285.357 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (12/12)

Quina 6900 - R$ 1,3 milhão

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 10 - 33 - 34 - 36 - 58

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 54 apostas ganhadoras, R$ 5.306,58

3 acertos: 3.415 apostas ganhadoras, R$ 79,91

2 acertos: 68.426 apostas ganhadoras, R$ 3,98

Próximo sorteio: R$ 2 milhões (12/12)

Timemania 2330 - R$ 64 milhões

Na Timemania, o participante deve escolher dez números de 01 a 80 e torcer para que sete sejam sorteados. Também é preciso preencher o "Time do Coração".

Confira as dezenas: 22 - 31 - 50 - 52 - 56 - 57 - 69

Time do Coração: 53 (NÁUTICO/PE)

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 7 apostas ganhadoras, R$ 79.057,26

5 acertos: 445 apostas ganhadoras, R$ 1.776,56

4 acertos: 8.935 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 85.295 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 24.435 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Próximo sorteio: R$ 65 milhões (13/12)

Dia de Sorte 1151 - R$ 650 mil

O jogador tem de cravar sete números de 01 a 31 para embolsar a fortuna. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas.

Confira as dezenas: 03 - 06 - 18 - 21 - 22 - 24 - 31

Mês da Sorte: 06 (JUNHO)

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 40 apostas ganhadoras, R$ 2.607,36

5 acertos: 1.338 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 16.003 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte: 45.149 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Próximo sorteio: R$ 950 mil (13/12)

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.