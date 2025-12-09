Mega-Sena 2949 e outras loterias: veja os números sorteados (9/12)

A Caixa sorteou nesta terça-feira (9/12) os concursos da Mega-Sena 2949, Lotofácil 3558, Quina 6898, Timemania 2329 e Dia de Sorte 1150.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta terça-feira (9/12)

Mega-Sena 2949 - R$ 20 milhões

O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 06- 11- 04 - 49 - 54 - 38

Premiação

6 acertos: não houve ganhadores

5 acertos: 28 apostas ganhadoras, R$ 56.175,26

4 acertos: 2.366 apostas ganhadoras, R$ 1.095,81

Próximo sorteio: R$ 38 milhões (11/12)

Lotofácil 3558 - R$ 1,8 milhão

O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas:13- 04 - 12 - 25 - 18 - 09 - 23 - 02 - 22 - 20 - 03-24 -14 -15 - 07

Premiação

15 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 1.167.329,13 (São Paulo/SP)

14 acertos: 347 apostas ganhadoras, R$ 1.007,66

13 acertos: 11912 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 129232 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 613056 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 1,8 milhão (10/12)

Quina 6898 - R$ 600 mil

O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 76 - 65 - 32 - 13 - 63

Premiação

5 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 620.529,35 (Brasília/DF)

4 acertos: 25 apostas ganhadoras, R$ 10.637,65

3 acertos: 1.890 apostas ganhadoras, R$ 134,00

2 acertos: 48.486 apostas ganhadoras, R$ 5,22

Próximo sorteio: R$ 600 mil (10/12)

Timemania 2329 - R$ 51 milhões

O concorrente marca dez números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 75- 39 - 77 - 36 - 29 -70 -61



Time do Coração: Aparecidense/GO

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 13 apostas ganhadoras, R$ 44.577,11

5 acertos: 488 apostas ganhadoras, R$ 1.696,43

4 acertos: 9.574 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 91.407 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Próximo sorteio R$ 64 milhões (11/12)

Dia de Sorte 1150 - R$ 400 mil

O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 30- 18 -10 - 26 - 08 -11 - 06

Mês da sorte: 07-julho

42.917 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 34 apostas ganhadoras, R$ 2.844,48

5 acertos: 1.254 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos: 15.508 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Próximo sorteio: R$ 650 mil (11/12)

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.