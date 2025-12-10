Lotofácil 3559, Quina 6899 e outras loterias: números sorteados (10/12)

A Caixa sorteou nesta quarta-feira (10/12) os concursos da Lotofácil 3559, Quina 6899, Lotomania 2860, Dupla Sena 2897, Super Sete 783 e +Milionária 310.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.

Loterias desta quarta-feira (10/12)



Lotofácil 3559 - R$ 1,8 milhão



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 24 - 25

Premiação

15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 194 apostas ganhadoras, R$ 1.991,56

13 acertos: 7.280 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos: 87.974 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos: 483.662 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Próximo sorteio: R$ 10 milhões (11/12)

Quina 6899 - R$ 600 mil



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 17 - 42 - 50 - 56 - 76

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 19 apostas ganhadoras, R$ 13.494,84

3 acertos: 1.644 apostas ganhadoras, R$ 148,53

2 acertos: 45.087 apostas ganhadoras, R$ 5,41

Próximo sorteio: R$ 1,3 milhão (11/12)

Lotomania 2860 - R$ 1,6 milhão



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser acertados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 05 - 06 - 09 - 12 - 14 - 22 - 25 - 29 - 31 - 34 - 39 - 47 - 66 - 67 - 72 - 79 - 80 - 98 - 00

Premiação

20 acertos: Não houve acertador

19 acertos: 6 apostas ganhadoras, R$ 32.422,78

18 acertos: 65 apostas ganhadoras, R$ 1.870,54

17 acertos: 513 apostas ganhadoras, R$ 237,00

16 acertos: 2.996 apostas ganhadoras, R$ 40,58

15 acertos: 12.234 apostas ganhadoras, R$ 9,93

0 acerto: Não houve acertador

Próximo sorteio: R$ 2,3 milhões (12/12)

Dupla Sena 2897 - R$ 2,4 milhões



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 08 - 13 - 15 - 34 - 44 - 50

2º sorteio: 11 - 15 - 19 - 31 - 34 - 45

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 14 apostas ganhadoras R$ 4.673,53

4 acertos: 745 apostas ganhadoras R$ 100,37

3 acertos: 12.604 apostas ganhadoras R$ 2,96

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 13 apostas ganhadoras R$ 4.529,73

4 acertos: 594 apostas ganhadoras R$ 125,88

3 acertos: 11.785 apostas ganhadoras R$ 3,17

Próximo sorteio: R$ 2,7 milhões (12/12)

Super Sete 783 - R$ 300 mil



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1: 4

Coluna 2: 4

Coluna 3: 9

Coluna 4: 0

Coluna 5: 0

Coluna 6: 7

Coluna 7: 5

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 1 aposta ganhadora, R$ 18.152,49

5 acertos: 21 apostas ganhadoras, R$ 1.234,86

4 acertos: 303 apostas ganhadoras, R$ 85,58

3 acertos: 2.975 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 400 mil (12/12)

+Milionária 310 - R$ 11 milhões



O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.

Confira as dezenas: 15 - 16 - 33 - 34 - 40 - 42

Trevos da sorte: 2 - 5

Premiação

6 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo: Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos: Não houve acertador

5 acertos + 1 ou nenhum trevo: 8 apostas ganhadoras, R$ 30.342,62

4 acertos + 2 trevos: 48 apostas ganhadoras, R$ 1.667,17

4 acertos + 1 ou nenhum trevo: 505 apostas ganhadoras, R$ 158,46

3 acertos + 2 trevos: 1.026 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo: 5.923 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos: 7.872 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo: 46.918 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Próximo sorteio: R$ 12 milhões (13/12)

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.