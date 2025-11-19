Lotofácil 3542, Quina 6882 e outras loterias: números sorteados (19/11)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (19/11) os concursos da Lotofácil 3542, Quina 6882, Lotomania 2851, Dupla Sena 2888, Super Sete 774 e +Milionária 304.

O evento será realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanha todos os resultados.

Loterias desta quarta-feira (19/11)



Lotofácil 3542 - R$ 5 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 - 02 - 05 - 08 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

Premiação

15 acertos:

14 acertos:

13 acertos:

12 acertos:

11 acertos:

Próximo sorteio:

Quina 6882 - R$ 4 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira os números: 16 - 18 - 36 - 60 - 80

Premiação

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

2 acertos:

Próximo sorteio:

Lotomania 2851 - R$ 500 mil



São selecionados 20 números de 01 a 100 (correspondente à bola 00). Para o valor principal, 20 precisam ser acertados. Também há premiações para 19, 18, 17, 16, 15 e 0 acertos.

Confira as dezenas:

Premiação

20 acertos:

19 acertos:

18 acertos:

17 acertos:

16 acertos:

15 acertos:

0 acerto:

Próximo sorteio:

Dupla Sena 2888 - R$ 600 mil



O jogador anota de seis a 15 números de 01 a 50 e participa de dois sorteios - o primeiro com grande parte do prêmio. O montante principal sai para quem cravar as seis dezenas. Há valores para cinco, quatro e três acertos.

Confira as dezenas

1º sorteio: 04 - 08 - 28 - 38 - 39 - 47

2º sorteio: 19 - 31 - 40 - 46 - 48 - 49

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Próximo sorteio:

Super Sete 774 - R$ 5 milhões



O apostador tem de computar um número de 0 a 9 em cada uma das sete colunas. A modalidade possibilita a escolha de até 21 dezenas (três por coluna) no volante.

Confira as dezenas:

Coluna 1:

Coluna 2:

Coluna 3:

Coluna 4:

Coluna 5:

Coluna 6:

Coluna 7:

Premiação

7 acertos:

6 acertos:

5 acertos:

4 acertos:

3 acertos:

Próximo sorteio:

+Milionária 304 - R$ 10 milhões



O apostador preenche de seis a 12 números (01 a 50), além de dois a seis trevos da sorte (01 a 06). A combinação para a vitória no sorteio é de seis dezenas e dois trevos.

Confira as dezenas: 02 - 14 - 22 - 36 - 40 - 50

Trevos da sorte: 1 - 2

Premiação

6 acertos + 2 trevos:

6 acertos + 1 ou nenhum trevo:

5 acertos + 2 trevos:

5 acertos + 1 ou nenhum trevo:

4 acertos + 2 trevos:

4 acertos + 1 ou nenhum trevo:

3 acertos + 2 trevos:

3 acertos + 1 trevo:

2 acertos + 2 trevos:

2 acertos + 1 trevo:

Próximo sorteio:

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.