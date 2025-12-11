Mega-Sena 2950 acumula e vai a R$ 44 milhões; 4 apostas de MG levam a quina

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2950 sorteadas nesta quinta-feira (11/12). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 44 milhões no próximo sorteio, no sábado (13/12).

A Mega-Sena 2950 teve as seguintes dezenas sorteadas: 21 - 23 - 42 - 49 - 50 - 60. Veja as outras loterias sorteadas nesta terça-feira.

Entre os 25 ganhadores da Quina do concurso 2950 da Mega-Sena, há quatro apostas feitas em Minas Gerais: em Belo Horizonte, Coronel Murta, Matozinhos e Muriaé. Cada aposta simples vai levar R$ 72.246,06.

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.