Assine
overlay
Início Nacional
Entretenimento

Noite íntima com advogado acaba em cobrança, calote e delegacia; entenda

Trio foi levado à 5ª DP após divergências sobre cobrança depois de encontro íntimo

Publicidade
Carregando...
CP
Carlos Palermo
CP
Carlos Palermo
Repórter
09/12/2025 12:58 - atualizado em 09/12/2025 12:59

compartilhe

SIGA
x
Noite íntima com advogado acaba em cobrança, calote e delegacia
A versão de uma das mulheres, porém, difere do homem. Ela declarou ter avisado que não se relacionava com clientes ou conhecidos e que o clima só evoluiu após definir um valor de R$ 5 mil para cada uma crédito: Tupi

Uma noite de encontro íntimo entre um advogado e duas mulheres terminou em confusão e levou o trio à 5ª DP na madrugada de domingo. A Polícia Militar foi acionada após uma cobrança gerar discussão e provocar a reação irônica do advogado: "Pode chamar até o papa que eu não vou pagar".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Como começou o encontro?

Segundo o portal Metrópoles, o grupo se conheceu em uma churrascaria. O advogado afirmou à polícia que a aproximação ocorreu naturalmente, com carícias e beijos ainda no restaurante.

A versão de uma das mulheres, porém, difere do homem. Ela declarou ter avisado que não se relacionava com clientes ou conhecidos e que o clima só evoluiu após definir um valor de R$ 5 mil para cada uma.

O que levou ao acordo financeiro?

A jovem disse que nunca havia realizado programas previamente, mas aceitou seguir com o encontro por causa do contexto e do perfil do advogado. Ela e a amiga afirmaram que ele concordou prontamente e lembraram que ele já teria gastado R$ 36 mil em uma casa noturna do Setor Hoteleiro Norte.

Com o suposto acerto estabelecido, os três deixaram o restaurante e seguiram para o escritório do advogado, localizado na Península dos Ministros, área nobre do Lago Sul.

Foto: Reprodução

O que ocorreu no escritório?

No local, o encontro íntimo aconteceu em espaço reservado. As mulheres relataram que, ao final, o advogado mudou de postura e afirmou que só pagaria no dia seguinte. Elas responderam que "programa não é fiado".

A cobrança teria se intensificado até a frase registrada no boletim, quando o advogado disse: "Pode chamar até o papa que eu não vou pagar".

Leia Mais

Por que a polícia foi acionada?

Sem acordo, as mulheres chamaram a Polícia Militar. O trio foi levado à 5ª Delegacia de Polícia, onde apresentou versões divergentes.

O homem declarou ao delegado que tudo foi um mal-entendido. Disse que já conhecia as duas, negou qualquer negociação financeira e afirmou que o encontro apenas deu continuidade à confraternização iniciada na churrascaria.

O advogado reforçou que a interação ocorreu de forma "totalmente espontânea", motivada pela sintonia e pelas bebidas consumidas.

Tópicos relacionados:

advogado entretenimento motel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay