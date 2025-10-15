Golpistas fingiam ser advogados e enganavam idosos com dólares falsos

A Polícia Civil do Rio de Janeiro desarticulou uma quadrilha do Sul do país especializada em aplicar golpes contra idosos na capital fluminense. A operação foi conduzida por agentes da 26ª DP (Todos os Santos) nesta quarta-feira (15/10) e resultou na prisão de três integrantes do grupo no Bairro do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio.

Durante a ação, os policiais apreenderam pacotes de cédulas de dólar falsos usados para enganar as vítimas e simular grandes quantias de dinheiro.

Como agia a quadrilha

As investigações apontam que o trio vinha atuando em diversos bairros da cidade, como Méier, Tijuca, Jacarepaguá e Barra da Tijuca, além de possuir ramificações em outros estados.

De acordo com a polícia, os criminosos adotavam uma tática sofisticada para abordar as vítimas, sempre idosos. Fingindo estar à procura de um escritório de advocacia, diziam ser de outro estado e alegavam estar perdidos. A aparência elegante e o discurso convincente faziam com que ganhassem a confiança das pessoas abordadas.

Após o contato inicial, as vítimas eram convencidas a entrar no carro do grupo, onde eram coagidas a realizar transferências bancárias e saques, sob vigilância e intimidação.

Em um dos casos investigados, uma mulher de 70 anos foi abordada quando se dirigia a uma academia no Méier. Ela relatou ter sido obrigada a entregar R$ 41 mil entre saques e transferências, enquanto era monitorada pelos criminosos. Segundo o depoimento, um dos integrantes do grupo aparentava ser estrangeiro.

Prisões e desdobramentos

Os três suspeitos foram presos em flagrante e responderão por estelionato e associação criminosa. O material apreendido — incluindo as cédulas falsas — será encaminhado para análise.

As informações colhidas durante a investigação serão compartilhadas com outras delegacias, com o objetivo de identificar novas vítimas e possíveis cúmplices do grupo.