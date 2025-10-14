Como usar o Pix Automático com segurança e evitar cair em golpes

A chegada do Pix Automático, nova ferramenta do Banco Central (BC) para pagamentos recorrentes, promete simplificar a vida de milhões de brasileiros. Contas de luz, água e telefone, mensalidades de academia e assinaturas de streaming agora podem ser quitadas de forma automática, sem a necessidade de lembrar datas de vencimento ou digitar códigos de barras.

Essa nova modalidade, no entanto, também abre uma nova frente para a ação de golpistas. A praticidade das autorizações digitais exige atenção redobrada dos usuários para evitar cobranças indevidas e fraudes. Entender como o sistema funciona e quais são seus limites é o primeiro passo para usar o recurso com total segurança e aproveitar seus benefícios sem dores de cabeça.

O Pix Automático funciona a partir de uma autorização prévia concedida pelo usuário à empresa que receberá os pagamentos. Diferentemente do débito automático, vinculado à conta bancária, essa autorização é feita diretamente no ecossistema Pix, prometendo mais controle e transparência sobre as transações recorrentes.

Uma vez que você autoriza uma empresa, ela poderá iniciar as cobranças nas datas combinadas. Todo o processo deve ser confirmado dentro do ambiente seguro do seu aplicativo bancário, garantindo que nenhuma assinatura seja ativada sem seu consentimento explícito. O gerenciamento dessas permissões também é centralizado no app do banco.

Guia prático para usar o Pix Automático com segurança

Para aproveitar a nova funcionalidade sem se expor a riscos, é fundamental adotar uma postura proativa. A segurança do sistema depende tanto da tecnologia do Banco Central quanto das boas práticas do consumidor. Siga as dicas essenciais para se proteger:

Autorize apenas em canais oficiais: só conceda a autorização para o Pix Automático dentro do site ou aplicativo oficial da empresa prestadora do serviço. Nunca clique em links recebidos por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens para ativar a função.

Desconfie de ofertas muito vantajosas: golpistas costumam usar promessas de descontos ou benefícios exagerados para induzir a vítima a fornecer dados ou autorizações. Se a oferta parecer boa demais para ser verdade, provavelmente é um golpe.

Ative todas as notificações do seu banco: mantenha os alertas de transações do seu aplicativo bancário sempre ativos. Assim, você será informado em tempo real sobre qualquer cobrança realizada em sua conta via Pix Automático e poderá agir rapidamente se algo estiver errado.

Defina limites para as transações: assim como no Pix tradicional, é possível configurar um valor máximo para as cobranças recorrentes. Estabelecer um teto ajuda a evitar que uma cobrança com valor errado ou fraudulenta cause um grande prejuízo.

Monitore suas autorizações regularmente: crie o hábito de verificar, pelo menos uma vez por mês, quais empresas estão autorizadas a realizar débitos em sua conta. Dentro do aplicativo do seu banco, na área de gestão do Pix, pode-se visualizar e cancelar qualquer permissão a qualquer momento.

Use senhas fortes e biometria: proteja o acesso ao seu aplicativo bancário com senhas complexas, que misturem letras, números e símbolos. Dê preferência ao uso de biometria (digital ou reconhecimento facial), que adiciona uma camada extra de segurança.

Fui vítima de um golpe: o que fazer?

Mesmo com todos os cuidados, imprevistos podem acontecer. Se você identificar uma cobrança indevida ou suspeitar que caiu em um golpe envolvendo o Pix Automático, a agilidade é sua maior aliada. Siga o passo a passo abaixo para tentar reaver seu dinheiro e evitar mais danos:

Cancele a autorização imediatamente: o primeiro passo é entrar no aplicativo do seu banco, acessar a área de gerenciamento do Pix Automático e revogar a permissão concedida à empresa suspeita. Isso impede que novas cobranças sejam feitas. Contate seu banco: entre em contato com a instituição financeira pelos canais oficiais e relate o ocorrido. Informe que se trata de uma transação fraudulenta e solicite a abertura de um procedimento interno para análise do caso. Acione o Mecanismo Especial de Devolução (MED): esta é uma ferramenta criada pelo Banco Central para facilitar o estorno de valores em casos de fraude. Ao comunicar a fraude ao seu banco, peça para acionar o MED. O banco do recebedor será notificado e poderá bloquear o valor na conta de destino para análise. Registre um Boletim de Ocorrência (B.O.): dirija-se a uma delegacia de polícia ou utilize o sistema de delegacia virtual do seu estado para registrar um Boletim de Ocorrência. O documento é fundamental para formalizar a denúncia e pode ser solicitado pelo banco durante a investigação.

O que é exatamente o Pix Automático?

O Pix Automático é uma nova funcionalidade do sistema de pagamentos instantâneos brasileiro.

Ele foi criado para automatizar pagamentos recorrentes, como contas de consumo, mensalidades e assinaturas.

Qual a diferença entre Pix Automático e débito automático?

A principal diferença está na forma de autorização e no sistema utilizado.

O débito automático requer um convênio entre a empresa e o banco, e a autorização é vinculada à sua conta corrente.

Já o Pix Automático funciona dentro do ambiente Pix. A autorização é dada pelo usuário de forma digital e padronizada para todas as instituições, oferecendo mais controle e facilidade para gerenciar e cancelar as permissões diretamente no app do banco.

É possível cancelar uma autorização do Pix Automático?

Sim. O usuário tem total controle sobre suas autorizações.

A qualquer momento, é possível acessar a área de gerenciamento do Pix no aplicativo do seu banco e cancelar uma permissão de forma simples e imediata, sem a necessidade de entrar em contato com a empresa. O cancelamento impede futuras cobranças.

Como as empresas vão oferecer essa opção de pagamento?

As empresas que desejam receber via Pix Automático apresentarão essa opção em seus canais de atendimento, como sites e aplicativos.

O processo geralmente envolve a leitura de um QR Code ou um clique em um link que direciona o cliente para o aplicativo do banco para que a autorização seja confirmada em um ambiente seguro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que fazer se receber uma cobrança indevida?

Se identificar uma cobrança desconhecida ou com valor incorreto, o primeiro passo é contatar imediatamente seu banco.

Deve-se solicitar o bloqueio da transação e a abertura do Mecanismo Especial de Devolução (MED). Também é crucial cancelar a autorização no app para evitar novos débitos e registrar um Boletim de Ocorrência para formalizar a fraude.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.