Assine
overlay
Início Nacional
TRAGÉDIA

Homem é suspeito de matar ex-sogros para se vingar de ex-mulher

Jeferson foi sentenciado a 15 anos de reclusão por homicídio qualificado e já era considerado foragido

Publicidade
Carregando...
FL
FRANCISCO LIMA NETO
FL
FRANCISCO LIMA NETO
Repórter
08/12/2025 20:38

compartilhe

SIGA
x
Maria de Lourdes e Salvador Ferreira foram mortos a tiros
Maria de Lourdes e Salvador Ferreira foram mortos a tiros crédito: Reprodução

FOLHAPRESS - Um homem é procurado sob suspeita de matar os pais da ex-mulher, em Campinas, no interior de São Paulo, além de atirar no irmão e no filho dela, um menino de 10 anos, que está em estado grave.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O suspeito, identificado como Jeferson Silva Amorim, de 27 anos, já havia sido condenado por matar o namorado da ex em 2018 e teria agido por vingança. A criança é filha do homem assassinado.

Procurado, o advogado de Jeferson não respondeu até a publicação desta reportagem. O caso ocorreu na noite de sábado (6/12), na Rua Dois, no Bairro Cidade Singer. 

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 21h30, Jeferson chegou ao local em um moto que era pilotada pela sua atual namorada, uma jovem de 23 anos. Ele teria entrado no imóvel e feito diversos disparos.

Maria de Lourdes Sobrinho, de 56 anos, e Salvador Ferreira dos Santos, de 76, morreram no local. Eles eram pais de Larissa Ferreira dos Santos, de 26, ex-mulher de Jeferson.

Leia Mais

Ele ainda atirou contra Igor Ferreira dos Santos, de 19, irmão de Larissa, e um menino de 10 anos, filho da ex-mulher.

Igor foi atingido na região do tórax, socorrido e se recupera. Já a criança foi baleada no ombro e no rosto e está com uma bala alojada na cabeça. O menino está internado no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, onde passou por cirurgias e segue em estado grave.

Relacionamento

Larissa não estava na casa na hora do ataque. Ela relatou, segundo o registro policial, que, em 2018, quando já estavam separados, Jeferson matou o namorado dela. De acordo com o depoimento, pouco antes do julgamento, ele teria feito ameaças e dito que se vingaria dela em caso de condenação.

Jeferson foi sentenciado a 15 anos de reclusão por homicídio qualificado e já era considerado foragido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso foi registrado no 2° DP de Campinas como feminicídio, homicídio e tentativa de homicídio. A Polícia Civil faz buscas para tentar localizar e prender os suspeitos.

Tópicos relacionados:

campinas homicidio policia sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay