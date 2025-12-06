Comunhão e aprendizado: Igreja Cristã Maranata se prepara para 2026

“Fugi, salvai a vossa vida e sereis como a tamareira no deserto” é o lema do ano para a Igreja Cristã Maranata (ICM). Associada a esse lema, foi realizada a 5ª edição do Trombetas e Festas, evento anual, que, em 2025, aconteceu em 29 de novembro, no Maanaim de Carapina, no município de Serra, no Espírito Santo. Como o próprio nome da Instituição invoca – “O Senhor Jesus vem!” –, a celebração traduz a principal mensagem pregada nos cultos e reuniões de que, em breve, Jesus arrebatará sua Igreja.



Com a presença de mais de 2,5 mil pessoas, estimativa de alcance de milhões de fiéis em mais de 90 países através da transmissão simultânea em 10 idiomas, o evento reforçou sua mensagem de alerta para os sinais dos tempos e a iminência da volta de Jesus Cristo. A percepção sobre fatos e registros bíblicos, sob a ótica profética, leva a Igreja à constatação de apontamentos e profecias. A programação incluiu pregações do Evangelho, baseadas profeticamente nas festas estabelecidas para o povo de Israel, no caminho para a Terra Prometida, e a anunciação das trombetas, as quais alertam para o cumprimento das profecias bíblicas.



Realizado desde 2019, o Trombetas e Festas enfatiza que três trombetas já foram tocadas. Sendo a primeira representada pelas queimadas em todo o mundo, cada vez mais intensificadas pelas mudanças climáticas. A segunda é indicada pela mortandade de animais aquáticos.



O desastre nuclear de Chernobyl, em 1986, é um dos sinais que apontam para a terceira trombeta, em que as fontes das águas e dos lençóis freáticos foram atingidos por acidente nuclear, e é uma das evidências das contaminações da água potável em todo o planeta. Por fim, outros sinais, como as pestes e doenças, anunciam o arrebatamento da igreja fiel, um momento aguardado com expectativa por membros da Maranata.



CELEBRAÇÃO DE ESPERANÇA



As “festas” dizem respeito às celebrações designadas por Deus para o povo de Israel, no Antigo Testamento. “É a antiga aliança que Deus celebrou com o povo de Israel. Então, começamos a mostrar como elas têm um significado profético. Elas anunciavam que, um dia, o verdadeiro significado oculto para Israel seria revelado à Igreja. A primeira é a Páscoa, em que matavam um cordeiro celebrando a libertação do Egito”, explicou o pastor Alexandre Gueiros, presidente da ICM.



Em seguida, a festa das Primícias, que representa a ressurreição de Cristo e, por fim, a festa de Pentecostes, que indica o registro dos 10 mandamentos em tábuas de pedra. “Após isso, finalmente tivemos as Trombetas, que anunciavam grandes eventos, um novo ano, uma nova era, um novo tempo que começaria. Para a Igreja isso começará com a volta do Senhor Jesus”, disse o pastor.



Segundo ele, as festas representam esperança para os fiéis. “Apesar de comovidos com a situação da humanidade hoje, há aquela certeza interior que promove em nós uma verdadeira felicidade, que nos é assegurada pela certeza de que Jesus voltará. Não seremos extintos, viveremos para sempre, desfrutando de uma bem-aventurança eterna”, afirmou Gueiros.

Pastor Alexandre Gueiros Sandro Ferreira/Divulgação

O evento foi marcado, além da transmissão simultânea, pelo conforto, organização e todos os demais recursos para que todos os presentes pudessem aproveitar ao máximo o momento e a experiência de participar do culto. A terapeuta organizacional Andreza Martins, membro da Igreja desde o nascimento e com participação em todas as edições, destacou o momento único de comunhão e aprendizado.



“Sempre uma bênção. Sempre tem uma mensagem nova. Das trombetas, sempre há algo a mais para acrescentar na nossa vida espiritual. Para mim é uma vitória. Os louvores são maravilhosos. Saio renovada e em alerta, temos que estar atentos aos sinais da volta de Jesus”, destacou.



ALEGRIA EM SERVIR



O louvor do evento foi conduzido por orquestra e coral, com mais de 500 músicos. Além disso, uma equipe de cerca de 500 voluntários, compondo mais de 30 equipes de trabalho, ficou responsável pela organização do Trombetas e Festas. Bianca Lemos, uma das voluntárias, contou que nasceu na obra e sente alegria em servir à Igreja. “É uma honra. Não dependemos de dinheiro, é tudo de coração. O que estamos fazendo é ofertar para o Senhor o nosso trabalho, o que podemos entregar de melhor, porque ele nos abençoa em todos os aspectos da nossa vida”, declarou.



A voluntária acrescentou que leva os aprendizados para todas as áreas de sua vida. “Hoje estou aqui, mas sei que o Senhor vai colocar muitas bênçãos na minha vida, a partir do trabalho que estou ofertando. Pode não ser hoje ou amanhã, mas tenho certeza que serei recompensada de alguma forma. Irei colher os frutos depois”, comemorou.



ABERTA PARA TODOS



O Trombetas e Festas, bem como os cultos da Igreja Maranata, tem como público-alvo pessoas de todas as idades, crenças e origens. Entre os participantes presentes ao evento deste ano estavam o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço, e o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.



“Já é uma tradição, o evento faz parte do nosso calendário. Ele tem o poder de refletir sobre o que você fez durante o ano e o que quer para os próximos. É uma ação individual que, somada coletivamente, vai repercutir na melhoria da vida mundial”, apontou o prefeito.



O governador Renato Casagrande destacou os impactos da Maranata. “Ela tem um trabalho social muito forte na saúde, meio ambiente, assistência social e da família. Quando você ajuda a preservar a família, também ajuda a ter uma sociedade mais equilibrada. É isso que estamos buscando, permanentemente, na sociedade brasileira e capixaba”, concluiu o governador.

