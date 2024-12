O canal oficial da Igreja no YouTube, com 1,2 milhão de inscritos, foi uma das principais plataformas para a transmissão

“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas" foi o lema da 4ª edição do Trombetas e Festas, evento anual realizado pela Igreja Cristã Maranata no domingo, 1º de dezembro, no Maanaim localizado na região de Domingos Martins (ES).

Com a presença de mais de 5 mil pessoas e transmissões simultâneas para mais de 170 países em 50 idiomas, que chegaram a cerca de um bilhão telespectadores, o evento reforçou sua mensagem de alerta para os sinais dos tempos e a iminência da volta de Jesus Cristo.

"Estamos vivendo crises em diversas áreas, como enchentes e fome, mas a maior crise é a da alma, do homem com Deus", disse Gedelti Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata @sandroferreira/Divulgação

Trombetas e Festas: evento enfatiza necessidade de conhecer Jesus

A palavra "Maranata", do hebraico, significa "Nosso Senhor vem", e esse lema marcou toda a programação, que incluiu pregações do Evangelho, conforme as inscrições do Velho Testamento, e a anunciação das trombetas, as quais anunciam a chegada do cumprimento das profecias bíblicas. "O projeto de Deus para o homem está chegando ao fim. Os sinais estão claros. O nosso papel como Igreja é alertar sobre a necessidade de conhecer Jesus e estreitar o relacionamento com Deus", disse o pastor Josias da Rocha Silva, gerente de comunicação da Igreja.

"Nosso papel é levar o evangelho a toda criatura, mostrando que Deus tem um projeto de salvação para a humanidade", enfatizou o Pastor Josias da Rocha Silva, gerente de comunicação da Igreja @sandroferreira/Divulgação

"Este evento é uma proclamação ao mundo dos sinais de que a igreja fiel é responsável para informar o momento profético que nós estamos vivendo", destacou Pastor Gerson Beluci, coordenador das Igrejas Maranata na Europa @sandroferreira/Divulgação

Uma experiência para todos

O Trombetas e Festas, bem como os cultos da Igreja Maranata, tem como público-alvo pessoas de todas as idades, crenças e origens. Entre os participantes de 2024 estavam o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e Francisco Martinez Berdeal, procurador-geral de Justiça do estado.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, foi uma das autoridades presente no evento @sandroferreira/Divulgação

Durante sua passagem, o governador do Espírito Santo, José Renato Casagrande comprimentou membros da Igreja e concendeu entrevista @sandroferreira/Divulgação

“Este evento transcende barreiras religiosas e culturais. É uma oportunidade de refletir sobre o papel de Deus em nossas vidas e nos preparar para os tempos vindouros”, comentou Francisco Martinez, que participou pela segunda vez.

Fernando Rangel, juiz de Direito e pastor da Igreja Maranata, destacou o impacto profundo do evento. “A proporção e o alcance dessa mensagem são impressionantes. Pessoas de diversas partes do mundo têm sido tocadas, e testemunhos de transformação têm se multiplicado”, afirmou.

“Eu tenho a honra de participar desse evento pela terceira vez. A Igreja Maranata sempre convida as autoridades para estarem presentes. Na nossa constituição, o Estado é laico, mas ao mesmo tempo o Estado deve respeitar a religião, especialmente, a liberdade religiosa, isso está na Constituição Federal. Então que isso sempre seja respeitado. É importante que a gente participe”, destacou Domingos Taufner, presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES).

Os sinais das trombetas

Realizado desde 2019, o Trombetas e Festas enfatiza que as três trombetas já foram tocadas. Sendo a primeira trombeta representada pelas queimadas em todo o mundo, cada vez mais intensificadas pelas mudanças climáticas. “E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, [...] queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada”, diz o trecho em Apocalipse 8:7.

Ao todo, foram mais de cinco mil templos conectados via satélite que assistiram a transmissão @sandroferreira/Divulgação

A segunda trombeta também já foi tocada, como relembra o pastor Gerson Beluci, coordenador das Igrejas Maranata na Europa. “O grande oceanólogo Jacques Cousteau escreveu em 1970: ‘40% dos seres vivos do mar desapareceram nos últimos 50 anos. Mais de 1000 espécies já foram extintas. E agora vejam as manchas de petróleos no Pacifico, peixes mortos e lixos nos mares”. Os acontecimentos são explicados pelo fragmento do Apocalipse 8:8-9: “E o segundo anjo tocou a trombeta [...] E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar”.

O desastre nuclear de Chernobyl, em 1986, marca a terceira trombeta. Em que as fontes das águas e dos lençois freáticos foram atingidos por acidente nuclear. “E caiu do céu uma grande estrela [...] caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era absinto [...] e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas”, do Apocalipse 8:10-11.

A quarta e última trombeta

Já a próxima trombeta, a quarta, está por vir. Ela anuncia o arrebatamento da igreja fiel, um momento aguardado com expectativa por membros da Maranata. “Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem [...] E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus.” Mateus 24:31

Junto à pregação, uma orquestra se uniu aos mais de 500 voluntários que fazem parte do grupo de louvor @sandroferreira/Divulgação



Alcance mundial

Com uma estrutura que envolveu inteligência artificial, o Trombetas e Festas contou com tradução para mais de 50 idiomas, incluindo dialetos falados em países da África. Além disso, pessoas com deficiência auditiva e visual receberam suporte especial para acompanhar o evento.

“Nosso papel é levar o evangelho a toda criatura, mostrando que Deus tem um projeto de salvação para a humanidade. É tempo de refletir sobre nossa relação com Deus ", comenta Lucinet Ronconi, integrante da Igreja, que também destacou o impacto emocional e espiritual do evento. “Passamos semanas em oração e jejum para que vidas fossem alcançadas. Ver o crescimento do evento e o alcance de novos países é uma alegria imensa.”

O evento é um momento único, de comunhão e aprendizado @sandroferreira/Divulgação

Amanda Souza, de 25 anos, também membro da Igreja desde o nascimento, participou pela primeira vez presencialmente do evento. “Ano passado, assisti na minha igreja local. Estar aqui hoje, ao vivo, junto com o grupo de louvor, foi emocionante. É um momento único, de comunhão e aprendizado. Sentimos o Espírito Santo nos conduzindo”.

Trombetas e Festas um chamado à salvação

A abrangência do evento também é fruto dos membros da Igreja Maranata que estão em mais de 90 países. O canal oficial da Igreja no YouTube, com 1,2 milhão de inscritos, foi uma das principais plataformas para a transmissão.

Para o presidente da Igreja Cristã Maranata, Gedelti Gueiros, a maior crise enfrentada pela humanidade é a espiritual. “Estamos vivendo crises em diversas áreas, como enchentes e fome, mas a maior crise é a da alma, do homem com Deus. A alma é imortal e só encontra sustento nas coisas da eternidade”, afirmou.

Mais de cinco mil pessoas participaram do evento @sandroferreira/Divulgação

Dessa forma, a essência do Trombetas e Festas é um chamado à salvação, convidando cada indivíduo a refletir sobre sua relação com Deus e a mensagem de Jesus Cristo. “Nosso objetivo é preparar a humanidade para o que está por vir, oferecendo a oportunidade de conhecer e aceitar o projeto de Deus para a eternidade”, afirmou o pastor Josias.