A Igreja Cristã Maranata (ICM) realizou a 3ª edição do evento Trombetas e Festas, no último domingo, 26 de novembro, no Maanaim (unidade) de Domingos Martins (ES). A celebração reuniu mais de 3 mil participantes, incluindo o governador e o vice-governador do estado, José Renato Casagrande e Ricardo Ferraço, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, Domingos Augusto Taufner, a procuradora-geral de Justiça do Espírito Santo, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, prefeitos, deputados, vereadores, juízes e representantes do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro, além de pastores e membros de diferentes estados e países. O culto, transmitido ao vivo, já acumula mais de 350 mil visualizações, no YouTube, e foi realizado em português, com tradução simultânea para mais de 60 idiomas, incluindo inglês, espanhol, francês, italiano, russo, alemão, mandarim, japonês, árabe, diversos dialetos da África e Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Em aramaico, “Maranata” significa “nosso Senhor vem”, o que corresponde à certeza da volta de Jesus Cristo à Terra e da vida eterna. Acompanhado por um coral e uma orquestra, o culto foi dedicado a reforçar o momento profético que inspira o nome da igreja. Em sua terceira edição, a programação do Trombetas e Festas relembrou os sinais que antecedem a volta de Jesus, simbolizados pelas três trombetas já tocadas, conforme os registros bíblicos, e o futuro da humanidade, por meio de sinais proféticos já anunciados. Na ocasião, Pr. Gerson Beluci abordou cada uma delas – presentes no livro Apocalipse do Novo Testamento

A primeira trombeta foi associada às queimadas, registradas em várias partes do mundo, incluindo Austrália, Havaí, China, Indonésia, Portugal, Espanha e Canadá. A segunda trombeta foi vinculada às preocupantes mudanças nos ecossistemas marinhos, conforme indicado por Jacques Cousteau, em 1970. O desastre nuclear de Chernobyl, em 1986, marca a terceira trombeta, quando as fontes das águas e os lençóis freáticos foram afetados pelo acidente nuclear. “Mas o que chama a atenção é que Chernobyl, em ucraniano, significa absinto”, revela Pr. Beluci, fazendo uma conexão com o livro do Apocalipse.

Ainda usando a analogia das trombetas, os religiosos não descartam a análise do que acontece no planeta, sob a perspectiva da ciência, da geopolítica e da sociologia, e ressaltam que a inclusão da perspectiva bíblica é crucial, como explica Pr. Josias Junior, gerente de comunicação da Igreja Cristã Maranata.



“Quando vemos os sinais [trombetas], estamos vendo que, dentro da soberania de Deus, ele está dando avisos de que o fim está chegando. Não estamos falando do fim do mundo, pois ele vai continuar existindo, mas vai acabar o tempo da oportunidade. Em que Deus estabeleceu um projeto que começou com Jesus, teve todo o seu intermeio, e tem o fim. Então, é o tempo do homem aceitar Jesus e viver a eternidade de Deus”. A declaração do pastor aborda a quarta trombeta, uma profecia presente em um versículo bíblico (Apocalipse 8:12), que, de acordo com a ICM, só será ouvida pela Igreja fiel.

O evento foi aberto a todas as religiões e credos, proporcionando uma oportunidade para que as pessoas conhecessem as ações sociais praticadas pela ICM, desde sua criação, em 1967. Isso inclui auxílio em locais afetados por alagamentos e outros eventos naturais, assistência social, mutirão de vacinação contra a COVID-19, entre ações que destacam a história da igreja com projetos sociais evangelísticos e os princípios fundamentais que orientam a comunidade.

Comunidade

Os membros da igreja tiveram a oportunidade de compartilhar depoimentos, destacando as experiências vivenciadas por meio da fé e do envolvimento na comunidade maranata. “Sou da igreja Maranata desde que nasci, minha família também faz parte da instituição. Participar deste evento é maravilhoso. Além da experiência de saber que a volta do Senhor está próxima e que devemos estar atentos ao chamado. E não nos assusta, mas muito nos alerta”, revela uma das participantes do evento

Além dela, a participação voluntária foi enfatizada, sendo uma expressão prática da fé, permitindo que os integrantes da igreja sirvam e contribuam para o bem comum. Um dos voluntários do Trombetas e Festas, membro há 45 anos, relembra que era do Rio de Janeiro e foi para Vila Velha (ES) para atuar como voluntário na livraria da igreja. “A ICM mudou minha vida, pois é a certeza da vida eterna. E essa certeza ninguém tira. Tudo é passageiro.”

Para além dos integrantes locais, o evento contou com a presença dos pastores Daniel Oliveira, que coordena o ministério na ICM da Argentina, e Zacarias Medina, da República Dominicana. Ambos destacam a agradável experiência que tiveram no Maanaim, bem como a importância da transmissão do evento em vários idiomas. “É minha primeira experiência, mas foi impressionante. Desde a organização, a palavra e a atenção”, relata Pr. Medina.

Ensino Religioso

A educação religiosa continua como prioridade, refletida no compromisso da igreja em proporcionar conhecimento e compreensão mais profundos da fé cristã, capacitando os membros a viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus. O ensino é dividido em classes de zero a três anos, de três a 15 anos e para crianças com deficiência. A evangelização do público infantil é feita de forma lúdica e divertida. Uma das irmãs presentes destaca a participação feminina no ensino e grupos de louvor. “A participação das nossas irmãs na instituição vem sendo muito forte e tem sido enriquecida. É uma alegria fazer parte de cada função, pois nada que fazemos é em vão.”

A educação vai além da evangelização, sendo ensinado também sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental com exemplos práticos. “Estamos implementado energia solar nos espaços das igrejas, bem como o tratamento de água para reuso ”, comenta Pr. Josias Junior.

Assim, a 3ª edição do Trombetas e Festas não apenas celebrou a fé, mas também reafirmou o compromisso da Igreja Maranata com ações sociais, educação religiosa, participação voluntária e a disseminação da mensagem de esperança através dos canais digitais.

Depoimento

“Estamos assistindo o mundo todo preparado [...]”, em que diante da destruição e degradação da humanidade, o evangelho ensina acerca do mistério. O Espírito Santo é o mistério. Ele age independente das pessoas. Não depende de ninguém. Religião precisa de gente, mas Jesus não precisa de ninguém. Ele ama o pecador, mas é o homem que precisa d’Ele ”

Presidente da Igreja Cristã Maranata Pr. Gedelti Gueiros

Canais na internet

A Igreja Maranata ampliou sua presença para além das fronteiras físicas, estabelecendo canais na internet que proporcionam uma conexão global. Essas plataformas digitais têm sido instrumentos valiosos para disseminar mensagens de esperança, promover a educação religiosa e facilitar a participação voluntária em diversas iniciativas. E elas são:

Site: www.igrejacristamaranata.org.br

Cultos diários pelo YouTube às 20h



YOUTUBE

igrejacristamaranataoficial



FACEBOOK

IgrejaCristaMaranata



INSTAGRAM

@igrejacristamaranata_oficial



Rádio Maanaim 24 horas

radiomaanaim.com.br