A Igreja Cristã Maranata (ICM) realiza o evento Trombetas e Festas no dia 26 de novembro de 2023. Na sua terceira edição, o culto busca abordar o momento atual quanto ao projeto de Deus para o homem na Terra. A mensagem da celebração é relacionada ao projeto de Deus para a humanidade. O nome “Trombetas e Festas” “é um grito ao mundo para que todos estejam alertas e preparados para o arrebatamento, que colocará fim ao projeto de salvação de Deus para o homem”, de acordo com a assessoria de comunicação da Igreja Cristã Maranata.

Segundo a organização, o primeiro momento desse projeto foi com Israel como alvo da benção. A iniciativa foi ampliada para salvar toda criatura a partir do ministério do Senhor Jesus e, principalmente, sua morte após ser crucificado. Israel está aguardando o cumprimento das profecias para todo o mundo, apesar de não ter reconhecido Jesus como o Messias. Por isso, no fim do Projeto de Salvação para todo o mundo o Senhor completará em Israel aquilo que ficou “suspenso” por este período.

A primeira edição do evento foi realizada em 24 de novembro de 2019, no Maanaim do estado do Espírito Santo. A celebração foi transmitida ao vivo para o Brasil e países do exterior através da Internet, de canais de televisão e igrejas conectadas pela transmissão via satélite da ICM. Todo o evento foi em Língua Portuguesa mas contou com tradução simultânea para dez línguas: inglês, espanhol, italiano, russo, francês, mandarim, japonês, alemão, árabe, além da Língua Brasileira de Sinais (Libras). A transmissão pode ser acompanhada abaixo no dia 26 de novembro às 11h, horário de Brasília:

Sobre a Igreja Cristã Maranata (ICM)

A Igreja Cristã Maranata foi fundada em janeiro de 1968, em Vila Velha, no Espírito Santo. O nome Maranata define um momento histórico e profético, e foi utilizada por Paulo para falar que “Jesus voltará”. A instituição tem o objetivo de adorar a Deus e pregar o evangelho conforme as escrituras do Velho e Novo Testamento, assim como conscientizar sobre a formação espiritual e social do ser humano, a educação cristã, e promover obras beneficentes e sem fins lucrativos no Brasil e em outros países.

Essa igreja pentecostal tem mais de 5 mil igrejas e templos por todo o Brasil, além de unidades no exterior. A transmissão da doutrina revelada pelo Senhor acontece nos maanains, espaços presentes em território nacional e internacional com 60 unidades. O primeiro deles foi o Maanaim de Domingos Martins, fundado na década de 1970 e localizado em um sítio a 40 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo. O espaço tem infraestrutura para congregar até 4 mil pessoas por seminário 200 mil metros quadrados de área pavimentada e uma área construída de mais de 30 mil metros quadrados.

A sustentabilidade do planeta é um dos princípios fundamentais para a Igreja . Por isso, além de sediar diversos eventos, esse maanaim promove a educação ambiental a partir de coleta seletiva de lixo, uso de material orgânico em compostagem para plantas, estação de tratamento de água de reuso e trabalho de reflorestamento de sua área descampada.