Mega da Virada: como aumentar suas chances na busca pelo prêmio de R$850 mi

A Mega da Virada de 2025 promete entrar para a história com um prêmio estimado em R$ 850 milhões, o maior já oferecido por uma loteria no Brasil. O sorteio acontece na noite de 31 de dezembro e valor não acumula, garantindo que a bolada saia para um ou mais sortudos.

As apostas para o concurso especial já estão abertas desde 1º de novembro e podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Para quem prefere a comodidade online, o prazo para registrar o jogo vai até as 20h30 do dia do sorteio.

Estratégias para aumentar suas chances

Participar de bolões é uma das formas mais populares de ampliar as possibilidades sem gastar muito. É possível organizar um grupo com colegas e familiares ou adquirir cotas dos bolões oficiais, vendidos diretamente nas lotéricas. Ao dividir o custo de apostas com mais números, você concorre com mais combinações, aumentando a probabilidade de acerto.

Apostar em mais dezenas no mesmo bilhete é outra tática eficaz. Um jogo com sete números, por exemplo, eleva consideravelmente as chances em comparação com a aposta simples. Contudo, o valor do bilhete também aumenta a cada número adicionado, então é importante planejar o orçamento. O sistema permite marcar até 20 números por volante.

Focar apenas no prêmio principal pode ser um erro. A Mega da Virada também paga valores significativos para quem acerta a quina (cinco números) ou a quadra (quatro números). Como o prêmio não acumula, caso ninguém acerte a sena, a fortuna é dividida entre os acertadores da faixa seguinte. Isso significa que é possível começar 2026 com uma boa quantia no bolso.

Apesar das estratégias, é fundamental lembrar que a loteria é um jogo de sorte e os resultados são imprevisíveis. Embora existam estatísticas sobre dezenas mais ou menos sorteadas em concursos anteriores, cada sorteio é um evento independente. Por isso, jogue com responsabilidade e não comprometa sua renda com as apostas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.