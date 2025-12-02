Assine
Influencer enfim encontra Lula e promete tatuar nome do presidente

Durante a 2ª Marcha das Mulheres, realizada em Brasília, a mulher disse em entrevista ao Correio que se o encontro desse certo, tatuaria o nome de Lula na pele

Giovanna Sfalsin - Correio Braziliense
Giovanna Sfalsin - Correio Braziliense
02/12/2025 19:50

Adriana Samico encontra presidente Lula em Pernambuco
Adriana Samico encontra presidente Lula em Pernambuco crédito: Reprodução/Instagram

A influencer pernambucana Adriana Samico, que viralizou nas redes após contar que recebeu um telefonema do senador Humberto Costa (PT-PE) para marcar um encontro dela com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conseguiu oficialmente encontrá-lo nesta terça-feira (2º/12). 

Nas redes sociais, a mulher publicou uma foto ao lado de Lula e escreveu: “ACONTECEUUUU! Não tenho palavras para esse momento. Eu e o maior líder político do mundo, TE AMO LULA. Obrigada pelas palavras, agora que lhe conheci te admiro muito mais!” Além disso, Adriana atualizou a foto de seu perfil por uma de Lula beijando sua testa. 

O encontro ocorreu durante a cerimônia alusiva à ampliação da capacidade operacional da Refinaria Abreu e Lima, no início da tarde desta terça, em Pernambuco. 

Na semana passada (25), a influencer participou da 2ª Marcha das Mulheres Negras, realizada em Brasília, com tema “Por reparação e bem-viver”. Em entrevista ao Correio, ela disse que caso o encontro realmente acontecesse, tatuaria o nome de Lula na pele. 

