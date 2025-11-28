O vício de cigarro eletrônico: uma consequência histórica
Atualmente, o maior desafio no combate ao tabagismo está nos 'vapes', também chamados de 'cigarros eletrônicos'
compartilheSIGA
No Brasil, o uso do cigarro eletrônico tem se tornado cada vez mais comum entre jovens e adultos. Apesar dos dispositivos eletrônicos para fumar (DEF), conhecidos popularmente como “cigarros eletrônicos” ou “vapes” terem surgido em 2003, não é de hoje que o uso de cigarros é incentivado mundialmente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Esse cenário é consequência de décadas de propagandas de tabaco. O cigarro industrializado ganhou força no final em meados do século XIX, por ser considerado adequado aos “tempos modernos”. A partir disso, é possível traçar um paralelo atual com os vapes, que passaram pelo mesmo processo.
Leia Mais
A indústria impulsionou tanto o uso do cigarro que, entre os anos 1950 e 1960, o ele já era onipresente, aparecendo em novelas, nos filmes, nos outdoors etc.
Foi só na década de 1980 que o estado brasileiro teve a primeira ação na tentativa de conter esse consumo, após o cigarro ser diretamente relacionado à várias doenças. Apesar do Brasil ter se tornado um dos países mais atuantes na luta antitabagismo nos anos 2000, as consequências de anos de propaganda e os vícios ainda continuam.
Cigarros eletrônicos
Atualmente, o maior desafio no combate ao tabagismo está nos dispositivos eletrônicos para fumar, que têm se espalhado entre o público mais novo, inclusive pessoas que nunca haviam fumado antes.
Vendidos como “alternativas mais seguras”, esses dispositivos ganharam popularidade ao apostarem em sabores atrativos, embalagens coloridas e uma estética tecnológica.
No Brasil, desde 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da Resolução RDC nº 46, proíbe a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de cigarros eletrônicos.
Apesar da proibição, o acesso a esses produtos é amplo e facilitado, especialmente entre os jovens, aumentando a preocupação das autoridades de saúde com o avanço de casos de doenças pulmonares relacionadas ao seu uso.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia