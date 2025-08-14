Cigarro eletrônico eleva risco de nova geração dependente

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

A fumaça do tabaco libera milhares de substâncias, das quais 250 são prejudiciais à saúde e pelo menos 70 são cancerígenas. Fumar causa, agrava e reduz a resposta ao tratamento de diversas doenças, especialmente cardiovasculares, respiratórias e vários tipos de câncer.

O tabagismo é a principal causa de mortes evitáveis e pode reduzir a expectativa de vida em mais de dez anos. A probabilidade de um fumante desde a adolescência chegar aos 80 anos é 50% menor do que a de um não fumante. "O fumo passivo também provoca doenças, sobretudo em crianças e idosos, e prejudica o desenvolvimento do feto quando a gestante mantém o hábito de fumar", destaca Luiz Fernando Ferreira Pereira, pneumologista do Hospital Biocor Rede D’Or e do Hospital das Clínicas da UFMG.



As políticas públicas de controle do tabagismo, incluindo programas gratuitos de tratamento, coordenadas pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), fizeram do Brasil um exemplo mundial. A prevalência de fumantes caiu de quase 35%, na década de 1980, para pouco mais de 11% em 2024.

Novas formas de consumo

Segundo Luiz Fernando, nas últimas décadas, a indústria do tabaco passou a investir em produtos de nicotina sem fumaça, como sachês úmidos (snus) e, principalmente, dispositivos eletrônicos para inalação — conhecidos como cigarros eletrônicos ou vapes.

O que é vape?

O vape possui um reservatório para líquido com nicotina e outras substâncias, uma bateria de lítio e um atomizador que aquece o líquido para gerar aerossol. Não há combustão de tabaco, mas o vapor contém substâncias nocivas, como propilenoglicol, glicerol, material particulado e metais pesados.

Os dispositivos atuais são pequenos, sem odor, recarregáveis ou descartáveis, frequentemente com flavorizantes e de fácil aquisição, inclusive on-line.

O cenário no Brasil

Embora o tabagismo esteja em queda, o uso de vapes cresce, especialmente entre jovens, impulsionado pelas redes sociais e pelo apelo de socialização. Em alguns países, mais de 25% dos jovens relataram uso nos últimos 30 dias.

No Brasil, o consumo aumentou 600%, com estimativa de mais de 3 milhões de usuários. Pesquisa com brasileiros de 14 anos ou mais apontou prevalência de 5,6%, sendo 3,7% de uso exclusivo.

Estudos de alta evidência científica, além de recomendações da Organização Mundial da Saúde e de órgãos nacionais, mostram que os vapes:

São mais fáceis de inalar, liberam mais partículas finas, nicotina e metais pesados que o cigarro comum

Podem conter mais de 16 mil tipos de flavorizantes com riscos potenciais

Causam dependência, com doses de nicotina superiores às de um maço de 20 cigarros

Aumentam riscos de doenças respiratórias , cardiovasculares, neurovasculares, orais e câncer

, cardiovasculares, neurovasculares, orais e câncer Podem provocar ferimentos e queimaduras graves por explosão da bateria

Causam intoxicações acidentais em crianças que ingerem o líquido

Geram sintomas de abstinência, como ansiedade e irritabilidade, após interrupção do uso

Estão associados a casos graves de doença pulmonar quando acrescidos de derivados de maconha ou vitamina E

Contribuem para poluição ambiental e risco de incêndio



Em 2024, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da Resolução de Diretoria Colegiada nº 855, manteve a proibição de fabricação, importação, armazenamento, distribuição, comercialização, propaganda e uso de vapes em locais coletivos fechados no país.

A posição da indústria e o contraponto

"A indústria do tabaco defende a regulamentação dos vapes, alegando aumento na arrecadação de impostos e controle de dispositivos com alta nicotina. No entanto, mesmo em países onde a venda é permitida, o comércio ilegal persiste devido ao menor custo e à preferência por produtos mais potentes."

"No Brasil, um terço dos cigarros consumidos é contrabandeado, e a arrecadação tributária com o tabaco não cobre um décimo dos gastos com tratamento de doenças, aposentadorias precoces e perdas econômicas associadas", complementa Luiz Fernando.

Apesar do comércio ilegal, ações de fiscalização, educação, multas e apreensões por parte da vigilância sanitária, Procon e Receita Federal têm se intensificado.

Risco entre jovens e tratamento

O uso de vapes triplica a chance de iniciar o consumo de cigarros comuns e aumenta o risco de uso de outras drogas. O tratamento para fumantes está disponível gratuitamente no SUS, com terapias comportamentais, reposição de nicotina e medicamentos.