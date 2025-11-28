Faxina segura: 5 produtos de limpeza que você talvez use errado

Um recente alerta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que autorizou o recolhimento de lotes de sabão líquido de lavar roupa da marca Ypê, por contaminação bacteriana levantou um debate importante sobre a segurança na faxina doméstica. O episódio mostra que, mesmo com produtos comuns, o uso inadequado pode trazer riscos. Saber como manusear e armazenar cada item é fundamental para garantir a eficácia da limpeza e a proteção da família.

Muitas vezes, a pressa ou a falta de informação leva a erros que comprometem tanto a limpeza quanto a saúde. Misturar substâncias, usar a quantidade errada ou aplicar em superfícies inadequadas são práticas mais comuns do que se imagina. Para ajudar, listamos cinco produtos que frequentemente são usados de forma incorreta e como fazer do jeito certo.

1. Água sanitária

O maior perigo é misturá-la com outros produtos, como desinfetantes à base de amônia ou limpadores ácidos. Essa combinação libera gases tóxicos que podem causar problemas respiratórios graves. O correto é diluí-la em água, conforme a indicação do rótulo, e usá-la em ambientes bem ventilados, principalmente para desinfecção de banheiros e cozinhas.

2. Desinfetante

A eficácia do desinfetante depende do tempo de contato com a superfície. A maioria das pessoas aplica e seca imediatamente, o que não elimina os germes. Para uma desinfecção real, o produto precisa agir por alguns minutos antes de ser removido. Verifique o tempo exato recomendado pelo fabricante na embalagem.

3. Limpador multiuso

Apesar do nome, o multiuso não serve para tudo. Usá-lo em superfícies como madeira não tratada, telas de eletrônicos ou mármore pode causar manchas e danos permanentes. A recomendação é sempre ler para quais materiais o produto é indicado e, na dúvida, testar em uma área pequena e escondida antes da aplicação geral.

4. Lava-roupas

Achar que mais sabão deixa a roupa mais limpa é um engano. O excesso de produto pode não ser totalmente removido no enxágue, deixando resíduos nos tecidos que causam irritações na pele. Além disso, a espuma em demasia pode danificar a máquina de lavar. Siga sempre a dosagem indicada na embalagem, que considera o nível de sujeira e a quantidade de roupas.

5. Limpa-vidros

Aplicar o produto diretamente no vidro, principalmente sob o sol, faz com que ele seque rápido demais, deixando manchas e marcas difíceis de remover. O ideal é borrifar o limpa-vidros em um pano de microfibra e, em seguida, passar no vidro ou espelho. Isso garante um resultado uniforme e sem rastros.

Cuidados no armazenamento

Além do uso correto, o armazenamento é crucial para a segurança. Mantenha os produtos de limpeza em suas embalagens originais, longe do alcance de crianças e animais de estimação. O local deve ser fresco, arejado e separado de alimentos. Nunca reutilize as embalagens para outros fins.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria