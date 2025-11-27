Assine
overlay
Início Economia
CONFIRA OS LOTES

Anvisa manda recolher lava-roupas contaminado por bactéria; saiba qual é

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de lotes de sabão líquído contaminados por Pseudomonas aeruginosa

Publicidade
Carregando...
AB
Agência Brasil
AB
Agência Brasil
Repórter
27/11/2025 20:22

compartilhe

SIGA
x
Toalha na máquina de lavar roupas
Sabão líquido está contaminado por bactéria crédito: Getty Images

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quinta-feira (27/11) o recolhimento de lotes de sabão líquido de lavar roupa da marca Ypê.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a agência, a própria fabricante constatou a contaminação microbiológica nos produtos, a partir da presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa nesses lotes. 

Leia Mais

Os lotes a serem recolhidos são: 

  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê - versão Primavera (Lote 254031, 193021);
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê - versão Maciez (Lote 097021);
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Express - versões "Combate Mau Odor" (Azul) (Lotes: 176011, 228011, 205011, 203011, 169011) e "Cuida das Roupas" (Rosa) - (Lotes: 181011, 170011, 220011);
  • Lava Roupas Líquido Ypê Power Act (Lotes: 228031, 190021, 223021).

Além do recolhimento, está suspensa a venda e distribuição dos lotes.

Os consumidores que tiverem produtos dos lotes citados devem entrar em contato com o SAC da empresa - 0800 1300 544. Os consumidores irão receber um novo produto, informou a empresa. 

Em comunicado, a marca Ypê informou que a bactéria foi encontrada a partir de testes feitos por um laboratório especializado independente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A bactéria é comumente presente no ar e na água, com baixa probabilidade de causar danos às pessoas, conforme a nota.

"De forma isolado, o microorganismo pode causar ou agravar eventual quadro infeccioso em pessoas com sistema imunológico debilitado. E mesmo que este risco ainda seja minimizado pelas característica normais de utilização de um lava-roupas (diluição em água, inexistência de contato prolongado com a pele), recolheremos os produtos do mercado", diz a empresa. 

Tópicos relacionados:

anvisa bacteria contaminacao sabao-liquido

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay