Assine
overlay
Início Nacional
CONFIRA OS LOTES

Anvisa recolhe lotes de sabão: veja se o seu produto está na lista

Contaminação por bactéria em lava-roupas da Ypê gera alerta; saiba quais são os lotes afetados e como verificar a segurança do produto.

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque*
QU
Quéren Hapuque*
Repórter
28/11/2025 09:34 - atualizado em 28/11/2025 10:12

compartilhe

SIGA
x
Muitas roupas com tecidos mais finos e delicados não podem ser lavadas na máquina. As etiquetas das roupas apresentam o símbolo do balde com a mãozinha (lavar somente a mão).
O problema foi a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa crédito: Reprodução de Youtube

Nessa quinta-feira (27/11) a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, o recolhimento voluntário de lotes de sabão líquido para roupas da marca Ypê. A medida preventiva foi solicitada pela própria empresa após ser identificada uma potencial contaminação microbiológica em seu controle de qualidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

O problema foi a presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa, que oferece riscos à saúde, principalmente para pessoas com o sistema imunológico enfraquecido, crianças e idosos. Embora o uso normal do produto, com diluição em água e enxágue, reduza significativamente os riscos, o manuseio do item contaminado pode causar irritações na pele ou infecções.

Leia Mais

Quais produtos foram afetados?

A ação de recolhimento envolve 14 lotes específicos de três produtos da linha de lava-roupas da Ypê. Confira a seguir os produtos envolvidos:

  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê - versão Primavera (Lote 254031, 193021);
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê - versão Maciez (Lote 097021);
  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Express - versões "Combate Mau Odor" (Azul) (Lotes: 176011, 228011, 205011, 203011, 169011) e "Cuida das Roupas" (Rosa) - (Lotes: 181011, 170011, 220011);
  • Lava Roupas Líquido Ypê Power Act (Lotes: 228031, 190021, 223021).

A lista completa com a numeração de todos os lotes afetados pode ser consultada diretamente no site oficial da Anvisa.

Como saber se o seu produto é seguro

Para verificar se o seu lava-roupas faz parte dos lotes com problemas, o processo é simples e rápido. A principal informação está na própria embalagem. Siga o passo a passo:

  • Localize o número do lote: Essa informação geralmente fica impressa na parte de trás ou no fundo da embalagem, próximo à data de validade. É uma sequência de números e, às vezes, letras.

  • Consulte a lista oficial: Compare o número do seu produto com a lista completa divulgada pela Anvisa e pela Ypê em seus canais oficiais.

  • Suspenda o uso imediatamente: Se o lote do seu sabão líquido estiver na lista, a orientação é interromper o uso na mesma hora para evitar qualquer contato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso confirme que possui um item de um dos lotes afetados, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Ypê pelo telefone 0800-1300-544. A empresa fornecerá as orientações necessárias sobre como proceder com a troca ou o descarte seguro do produto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

* Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Tópicos relacionados:

anvisa contaminacao lote lotes recolhimento

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay