Aposta feita em shopping de BH fatura mais de R$ 270 mil na Lotofácil

Uma aposta de Belo Horizonte, foi uma das seis que acertaram as 15 dezenas da Lotofácil 3545 sorteada nesta segunda-feira (24/11).







O jogo vencedor foi feito na lotérica localizada no Boulevard Shopping. O bolão de 4 cotas apostou 15 dezenas e 'cravou' o resultado. Os números sorteados foram: 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25. Confira as outras loterias sorteadas nesta segunda-feira.

Os cotistas do bolão de BH vão dividir um prêmio de R$ 275.315,72 - cerca de R$ 68 mil para cada um. Os outros ganhadores são de Cuiabá-MT, Jaboatão dos Guararapes-PE, Rio de Janeiro-RJ, São Paulo-SP e Tupã-SP.

As apostas de Jaboatão dos Guararapes e São Paulo também são bolões com, respectivamente, duas e 15 cotas. As outras apostas foram simples.







Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.